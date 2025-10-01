Общество

Грозит ли дефицит бензина Волгоградской области: ситуация и комментарии

01.10.2025 20:00
В Волгограде местные жители сообщили о единичных случаях отсутствия на нескольких АЗС ходовых марок бензина. Информация быстро разлетелась по социальным сетям и стала живо обсуждаться автолюбителями. Некоторые волгоградцы драматично отнеслись к ситуации, заявив о перебоях в работе заправок и даже о едва ли не грозящем региону дефиците топлива. Тем временем, по информации специалистов, беспокоиться волгоградцам не о чем, а создать проблему на ровном месте могут только хайповые сообщения СМИ и нездоровый ажиотаж потребителей. 

Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, ситуация с топливообеспечением в регионе стабильная и дефицита нет. В своих заявлениях чиновники опираются на мониторинг, который проводится каждый день. 

– Межведомственный оперативный штаб ежедневно проводит мониторинг остатков и восполнения топлива на территории Волгоградской области. Основную потребность региона в топливе покрывают крупные компании ЛУКОЙЛ, Роснефть, Газпром, каждая из которых имеет свои независимые логистику и резервы. Бензин отдельных марок может точечно отсутствовать на некоторых заправках в течение короткого времени –  это штатная ситуация, но в целом потребность в топливе полностью покрывают действующие АЗС, – сообщили в профильном комитет волгоградского обладмина. 

Отметим, что в сообщениях, которые появились в отдельных каналах 1 октября, фигурируют не только АЗС крупных компаний, но и частников, которые чаще всего получают бензин далеко не первыми. Любой опытный автомобилист знает, что отсутствие топлива на таких заправках – далеко не показатель. 

Что же касается АЗС «Газпром», которые также фигурируют в публикациях, то, согласно данным ИА «Высота 102», ежедневно в Волгоградской области не работают от двух до четырех заправок этой компании. При этом объемы реализации не падают, а население региона не испытывает перебоев. ЛУКОЙЛ, ранее сообщалось, и вовсе увеличил объемы продаж. 


Отметим, что отдельные волгоградские СМИ охотно подхватили информацию о перебоях с топливом на некоторых АЗС Волгограда на фоне публикаций федеральных изданий о проблемах в северных регионах России. В частности, например, Газета.Ru привела цитату главы Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова, который отнес к «группе риска» Юг России и Поволожье, при этом не заявив о каких-либо проблемах в Волгоградской области. 

– Юг России и Поволжье я бы выделил. Также пришла информация, что есть сложности в Кировской и Нижегородской областях. В Кировской области сложности испытывают и АЗС крупных сетей, – так дословно звучит высказывание Баженова. 

Замгендиректора Института национальной энергетики, глава информационного центра энергетического комплекса «ИнфоТЭК» Александр Фролов, рассуждая о рисках в беседе с Газета.Ru, был более точен и высказался о возможности дефицита в «наиболее удаленных регионах» России. Дословно:

– Это наиболее удаленные регионы, которые не могут удовлетворить спрос за счет собственной нефтепереработки. Например, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Там необходимо предельно внимательно относиться к происходящему, в том числе нормировать отпуск топлива. Далее – Крым и ряд республик Северного Кавказа.

Независимые АЗС и региональные сети продают бензин «в минус», и не очень заинтересованы в том, чтобы его доставлять, – еще одна цитата Фролова, которую приводит федеральное СМИ.

Эксперты призывают жителей Волгоградской области не поддаваться неоправданной панике и не создавать искусственно ажиотаж на автозаправках. Дефицита бензина в Волгоградской области нет и не предвидится. 

Люди не разбираются, почему нет бензина – сгорел он где-то по пути или владелец АЗС его просто не купил, чтобы не торговать в убыток. Люди начинают паниковать, заправляют полный бак и канистры, суточные проливы на АЗС возрастают, а графики подвоза топлива не меняются так быстро, как это требует ситуация, – резюмировал в беседе с журналистами Александр Фролов.


