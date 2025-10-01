Региональному парламенту снова понадобилась новая мебель. По данным сайта госзакупок, Волгоградская облдума объявила аукцион на оказание услуг по поставке партии предметов интерьера с начальной стоимостью контракта в 490 тысяч рублей для обеспечения государственных нужд регпарламента.
Как следует из технической документации, в списке того, что необходимо областной думе, 20 офисных кресел с обивкой из текстиля, 10 стульев на деревянном каркасе, 1 письменный стол, 1 приставной стол, 1 шкаф для одежды, 1 шкаф для документов. Кроме того, заказано офисное кресло в единичном экземпляре, сделанное из натуральной кожи.
Между тем, не прошло и года, как областная дума закупила крупную партию мебели. В декабре прошлого года на это было потрачено около 2,1 миллиона рублей из бюджета. Деньги были выделены на приобретение столов, тумб, шкафов. В том числе - офисных кресел и стульев.
