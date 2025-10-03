Расследования

ФСБ задержала москвича за аферу с миллионами Облкомэкономразвития

03.10.2025 16:43
Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области задержали 40-летнего коммерсанта из Московской области, который подозревается в крупной афере. По данным оперативников, мужчина может быть причастен к краже 29 миллионов рублей в рамках сотрудничества с Облкомэкономразвития Волгоградской области. 



– В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с 2023-го по 2024 годы гражданин заключил с Комитетом экономической политики и развития администрации Волгоградской области 4 соглашения на строительство 27 модульных сооружений для туристических баз отдыха на территории Волгоградской области. Получив из бюджета региона субсидии на сумму окол 29 млн рублей, мужчина похитил денежные средства путем перевода на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России. 

Уголовные дела в отношении ушлого коммерсанта возбудили в ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Он подозревается по ч. 4 ст. 159 УК России – мошенничество в особо крупном размере.  


Судя по видеокадрам, предоставленным силовиками, коммерсант был задержан в гостинице, когда находился в компании дамы. При обыске оперативники нашли крупную сумму денег и паспорта.

Следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлення, продолжаются. 

Фото, видео: УФСБ России по Волгоградской области 

