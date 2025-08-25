В Ставрополье суд рассмотрит дело экс-шефа волгоградской полиции Тоймухамедова

В Ленинском районе Ставрополья в суд направлено уголовное дело в отношении экс-замначальника полиции главка МВД по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова. Силовику местными следователями вменяется мошенничество в составе организованной группы.

- Как полагает следствие, в сентябре 2019 года гр. С. и гр. Т., действуя умышленно, из корыстных мотивов, с целью хищения денежных средств в крупном размере, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделенных в виде субсидий министерством экономического развития Ставропольского края, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ставрополья.

Преступная схема была реализована в период профессиональной деятельности Тоймухамедова, предшествующий его назначению шефом волгоградской полиции.

Одна из сообщниц силовика владела ИП и в 2019 году организовывала бизнес-миссию ставропольских бизнесменов в город Ашхабад Республики Туркменистан. Коммерсанты, в числе которых находились представители ООО «Трэйд-экспорт», ООО «Фермер» и ООО «Хитон-Юг», должны были отправиться в поездку 17-19 октября 2019 года, однако фактически никуда не ездили.

Ещё один пособник Тоймухамедова, по версии правоохранителей, фальсифицировал акт о состоявшемся мероприятии, представив счета на 850 тыс. рублей, которые из выделенных бюджетных средств оплатила владелица ИП.

- Также гр. С., действуя согласованно с гр. Т., заведомо зная о том, что представитель ООО «Упаковано» фактически участие в международной выставке, проводимой в период с 23.10.2019 по 26.10.2019 в г. Стамбул, не принимал, подписала акты на оплату со счета Фонда, открытого в Ставропольском филиале на ИП Лесняк С.Г., перечислены бюджетные денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. После чего, по версии следствия, гр. С. и гр. Т., имея доступ к расчетному счету ИП гр. Л., денежные средства в сумме 1 400 000 рублей похитили, похищенным распорядились по собственному усмотрению, - подытожили в пресс-службе суда.

Отметим, Руслан Тоймухамедов был помещён в СИЗО 19 мая 2025 года. Впоследствии срок содержание под стражей был продлён до 27 августа 2025 года. В основу обвинения легли материалы, собранные ставропольским управлением ФСБ России.