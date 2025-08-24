«Люди испытывают какой-то детский восторг»: организатор водных экскурсий - о необычных просьбах, экстриме и нелегалах на воде





Десять лет назад волгоградец Федор Мамаев едва ли представлял, что водная стихия станет частью его жизни. Но постепенно из увлеченного рыбака на обычной резиновой лодке он стал профессиональным судоводителем, управляющим самыми разными катерами. Сегодня мужчина организует водные экскурсии, показывая Волгоград туристам с непопулярных, но таких удачных и фотогеничных ракурсов. Подробнее - в материале ИА «Высота 102».

Практически сроднившись со стихией, Федор Мамаев научился понимать и ее настроение. Какая сегодня река – тонущая в золотом солнце, теплая и приветливая или темная, волнующаяся и закрытая для посторонних, он, как и другие профессионалы своего дела, знает еще до выхода на воду.

- Раньше я даже не предполагал, что вода станет частью моей профессии. Вроде бы все сложилось случайно, но в этом деле я нашел себя, - говорит Федор Мамаев. – За десять лет ни разу не чувствовал, что мне приелось, наскучило. Честно говоря, даже знакомые маршруты всякий раз открывают для нас что-то новое.





Промчаться мимо центра Волгограда и ощутить всю мощь реки и волжского ветра чаще всего желают именно туристы. Среди них нередко встречаются заядлые фанаты речных прогулок, которые буквально бегут к воде в любом городе.

- Туристы, которые организуют прогулку по Волге, делятся на две категории – кто-то пробует такой отдых впервые и испытывает поистине детский восторг, - улыбается Федор. – А иногда встречаются путешественники, которые погружены в это дело с головой. Они выходят на воду хоть в Волгограде, хоть в Астрахани, хоть в Казани, хоть на черноморском побережье. И, знаете, казалось бы, их сложно чем-то удивить. Но панорамы Волгограда становятся для них приятным открытием. Одним словом, ожидания совпадают с полученными эмоциями. А вот у местных жителей такой эффект «вау» случается не всегда.





Если гуляющие по Волгограду туристы чаще всего выстраивают маршрут от Аллеи Героев до Мамаева кургана, то покоренные волжскими просторами путники плывут от парохода «Гаситель» до волжской ГЭС. Правда, судоводителей просят отойти от классических маршрутов.

- Бывает, что нас просят пересечь плотину Волжской ГЭС и выйти в водохранилище или же добраться на моторной лодке до Астрахани. Ни на ту, ни на другую просьбу мы согласиться не можем, потому что это и энергозатратно, и долго по времени, и, что важнее всего, небезопасно, - рассуждает волгоградец. – А еще мы не выходим на воду в плохую погоду. И никому другому тоже не рекомендуем – как бы сильно ни хотелось экстрима. Если небо хмурится, если на город наползают тучи, лучше переждать и перенести. Это на суше вы забежите в подъезд, а на воде деваться некуда. Говорю об этом со знанием дела, потому что лично попадал в шторм и ощущал, насколько это беспокойно. С земли двухметровые волны выглядят не так критично. Но когда ты находишься в воде на небольшом катере, бросает очень даже прилично! В таком случае приходится рассчитывать не только на свой опыт и мастерство, но и на обычную человеческую удачу.





По словам Федора Мамаева, в последние годы на Волге стало в разы меньше гоняющих без правил «нелегалов». И все-таки говорить о выходе на новый уровень культуры пока еще слишком рано.

- В Советском Союзе водный транспорт делился на две категории – пароходы и лодки. Таких понятий, как яхта или прогулочный катер в то время просто не существовало, - отмечает судоводитель. – И в этой теме у нас до сих пор колоссальный пробел. В правилах ГИМС по-прежнему нет четкого понятия, что такое яхта. И если в правилах дорожного движения есть объяснение каждой ситуации, то у нас все крайне лаконично: «расходиться левыми бортами». Из-за отсутствия многолетнего опыта тот же катер в представлении многих остается чем-то чуждым и непонятным. Периферийные города в этом смысле остаются в дремучих 90-х. Культура поведения на воде меняется, но крайне медленно. Хотя определенные подвижки все же случились. В последние годы судно, которое находится на воде, соответствует тому, что написано в документах. А то ведь всякое случалось.





Свою работу водитель катера считает работой лишь отчасти. Ведь водная прогулка доставляет ему ничуть не меньше удовольствия, чем путникам, оказавшимся на ней впервые.

- Для меня это не просто работа, а хобби, которое стало любимым времяпрепровождением. Такое вот совмещение приятного с полезным, - улыбается Федор. - В несезон мы, конечно, скучаем по воде. По этому воздуху, волнам, ощущению свободы. Летишь вперед и кажется, что все лишнее и ненужное выветривается из головы.

Фото Федора Мамаева, Аренда катера34/vk.com