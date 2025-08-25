В волгоградских магазинах заводят «долговые» тетради из-за перебоев с интернетом



Из-за периодических сбоев в работе интернета в последнее время волгоградцы все чаще сталкиваются с проблемами при покупке продуктов. Терминалы перестают работать в основном в небольших магазинах. Наличные есть не у всех покупателей, а попытки снять их в банкоматах опять же наталкиваются на ту же проблему – отсутствие интернета.



Пока держатся большие супермаркеты – там в период отключения от всемирной сети еще можно купить еду. А мелкие предприниматели придумывают различные способы, чтобы и посетители без покупки не уходили, и убытки торговая точка не понесла.



Один из таких способов – это так называемые «долговые» тетрадки, которые стали заводить в небольших торговых павильонах, куда, как правило, ходят постоянные покупатели. Если не работает терминал, а наличных у посетителя нет, товар – овощи, молочку, хлеб – могут отпустить в долг. Все довольны – человек получает продукты, а расплачивается за них при следующем визите, продавцы, в свою очередь, не теряют деньги. Кстати, такие тетрадки уже давно функционируют в сельских магазинах, где зачастую дают продукты в долг до пенсии или зарплаты. Но теперь долетело и до городов.



Еще более оригинальный способ продажи товаров придумали в одной торговой точке, реализующей молочную продукцию. Проблема покупки молочки при отсутствии интернета осложняется тем, что ее не приобретешь даже за наличные деньги, так как ее маркируют специальным кодом. А оборудование без интернета не работает.



Тогда продавцы пошли на хитрость – они стали снимать упаковку, откладывая ее в пакетик, чтобы потом, при появлении интернета сканировать штрих-код проданной продукции. А «голую» молочку забирают покупатели за наличку. Правда, приходится терпеть неудобства. Например, творожные сырки вы получите без верхней упаковки, а с баночки сметаны снимут крышку, а вместо нее закроют ее пакетом.



Впрочем, от таких рискованных вариантов приобретения товаров можно и отказаться - сметану без крышки можно не донести домой в целости и сохранности.



