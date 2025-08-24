Происшествия

Почти 12 миллионов «подарили» аферистам двое жителей Волгограда и Волжского

24.08.2025 15:36
В Волгоградской области двое местных жителей – 53-летний волжанин и 85-летняя волгоградка – перевели телефонным мошенникам почти 12 миллионов рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, свои личные сбережения они отправили на так называемый «безопасный счет». Отговорить от этого шага их не смогли.

Мужчина отдал мошенникам более 4,2 миллиона рублей. Он поверил, что ему звонили сотрудники правоохранительных органов, сообщившие о несанкционированных операциях с его банковским счетом. Чтобы спасти сбережения, ему якобы нужно было перевести деньги на другой счет, который ему продиктовали злоумышленники. В банке, куда волжанин прибежал за деньгами, не смогли отговорить его от этого.

Пенсионерка отдала мошенникам еще больше - 7 миллионов 300 тысяч рублей, а также 4,5 тысячи долларов США. Деньги она также перечислила на так называемый «безопасный счет», якобы предотвращая финансирование запрещённой деятельности.

Возбуждены уголовные дела. Мошенников ищут.

