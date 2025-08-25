В Волгограде восстановлено движение по ул. Елецкой





24 августа в Ворошиловском районе Волгограда завершились работы по замене теплотрассы на ул. Елецкой. На время обновления сетей специалисты вынуждены были перекрыть автомобильное движение по проезжей части.

- Со вчерашнего вечера водители могут беспрепятственно двигаться по проезжей части по ул. Елецкая. После выполненных работ «Концессии теплоснабжения» полностью восстановили дорожное покрытие и открыли движение, - рассказали журналистам в «Концессии».





Напомним, работы здесь начались 22 августа. В сжатые сроки коммунальные службы произвели замену 72-метрового участка аварийной теплотрассы, пролегающей под автомобильной дорогой между домами №1 и №2. Эти коммуникации обеспечивают теплом жилой массив, где проживают 5 тыс. волгоградцев, а также 2 лечебных учреждения, 1 детский сад и 1 школу.

Фото: Концессии теплоснабжения