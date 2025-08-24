В Волгоградской области запрет на продажу алкогольной продукции будет введен 1 сентября в День знаний. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на региональное законодательство.

Напомним, что в волгоградском регионе алкогольными напитками запрещается торговать несколько раз в году. Так, к примеру, сухой закон действует в День российского студенчества 25 января, в День Последнего звонка, в Международный день защиты детей, в День молодежи и т.д.

В такие дни в регионе в торговых точках нельзя продавать спиртные напитки. За это грозит наказание в соответствии с КоАП Волгоградской области. Алкогольную продукцию можно будет купить только в ресторанах и барах.