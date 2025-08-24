Лето всё? До +3 похолодает в Волгоградской области

В Волгоградской области в ночные часы ожидается падение температуры до +3 градусов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

В районах области новая рабочая неделя начнется с кратковременных дождей и гроз. Так, 25 августа, местами ожидаются и порывы ветра до 15-20 м/с. Ночью будет +12...+17º, при прояснении до +7º. Днем +18...+23º, местами до +28º.

А вот 26 и 27 августа в ночные часы возможно похолодание до +3.

- Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха: ночью +8...+13º, при прояснении до +3º; днем +18...+23º, местами до +28º, - говорится в прогнозе на 26 августа.

Примерно такая же температура в Волгоградской области ожидается и 27 августа. Однако в этот день осадков не обещают.

В Волгограде 25, 26 и 27 августа будет без существенных осадков. Ночью от +11 до +15 градусов. Днем до +25, +28.

Фото из архива V102.RU