Транспорт

В Волгограде задерживается или отменён прилёт и вылет семи самолётов

Транспорт 25.08.2025 06:18
0
25.08.2025 06:18


В Волгограде международный аэропорт продолжает приходить в себя после продолжительного запрета на приём и отправку самолётов, действующего накануне. На текущий момент число задерживающихся или отменённых рейсов сократилось до 7.

С семичасовой задержкой в воздушную гавань областного центра прибудет самолёт № EO 861 из Калининграда авиакомпании «Икар». Прилёт перенесён с 5:55 на 13:45.

Рейс № FV 6117 из Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия» вместо 10:50 прилетит в 13:50.

Рейс лоукостера «Победа» DP 6965 из Москвы (Шереметьево), прилёт которого планировался на 9:40, отменён.

Также с существенным отставанием от графика сегодня в течение дня ожидаются и вылеты самолётов из аэропорта Волгограда. Так, 6:55 перенесены на 13:45 рейсы № EO 428 и № 4 428 в Сочи авиакомпаний «Икар» и Nordwind Airlines.

Отменён самолёт компании «Победа» из Волгограда в Москву (Шереметьево), который должен был вылететь в 10:05.

С 12:50 на 14:50 перенесён вылет рейса № FV 6118 авиаперевозчика «Россия» в Санкт-Петербург.

Отметим, накануне, в ночь с 23 на 24 августа, из-за атаки БПЛА Росавиация вводила шестичасовой запрет на работу аэропорта Волгограда. Кроме того, днём также ограничивалась работа воздушных гаваней в европейской части России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
24.08.2025 12:24
Транспорт 24.08.2025 12:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.08.2025 20:35
Транспорт 22.08.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 17:36
Транспорт 20.08.2025 17:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 14:00
Транспорт 20.08.2025 14:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 12:44
Транспорт 20.08.2025 12:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 08:19
Транспорт 20.08.2025 08:19
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 07:37
Транспорт 20.08.2025 07:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.08.2025 05:24
Транспорт 20.08.2025 05:24
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.08.2025 08:27
Транспорт 19.08.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.08.2025 16:36
Транспорт 18.08.2025 16:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
17.08.2025 12:05
Транспорт 17.08.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.08.2025 10:26
Транспорт 15.08.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 13:22
Транспорт 13.08.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 10:33
Транспорт 13.08.2025 10:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.08.2025 08:34
Транспорт 13.08.2025 08:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:06
Кишечную палочку обнаружили волгоградские лаборанты в 19 образцах курятиныСмотреть фотографии
08:50
В Ставрополье суд рассмотрит дело экс-шефа волгоградской полиции ТоймухамедоваСмотреть фотографии
08:33
РИА Рейтинг: волгоградские семьи тратили на коммуналку 4772 рубля в месяцСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде восстановлено движение по ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде за 111 млн рублей благоустроят территорию медкомплекса на ул. СоветскойСмотреть фотографии
06:20
В волгоградских магазинах заводят «долговые» тетради из-за перебоев с интернетомСмотреть фотографии
06:18
В Волгограде задерживается или отменён прилёт и вылет семи самолётовСмотреть фотографии
21:11
Рассекающего по Волге у пляжа пьяного лодочника задержали на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде наградили призеров чемпионата и первенства РФ по серфингуСмотреть фотографии
19:19
«Мы оживили историю»: реконструкторы воссоздали бой с фашистами сводного отряда чекистов и милиции СталинградаСмотреть фотографии
17:51
В Волгограде отменены 14 авиарейсов из-за атак беспилотниковСмотреть фотографии
16:32
Мужчина утонул на пляже у Краснослободска Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:05
«Люди испытывают какой-то детский восторг»: организатор водных экскурсий - о необычных просьбах, экстриме и нелегалах на водеСмотреть фотографии
15:36
Почти 12 миллионов «подарили» аферистам двое жителей Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
14:48
Лето всё? До +3 похолодает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
«Самый крупный больше 50 кг!»: Арбузный фестиваль захватил КамышинСмотреть фотографии
13:31
«Это слишком опрометчивый шаг»: волгоградские учителя высказались об отмене домашнего заданияСмотреть фотографии
12:41
«Трезвые» линейки: сухой закон через неделю введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №13Смотреть фотографии
11:45
Тормоза монтируют на экстрим-аттракционе «Русские горки» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Пенсионерку в Волжском повязали за организацию наркопритонаСмотреть фотографии
11:09
Ордена Суворова и Жукова вручили воинским частям ЮВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
«Шансов выжить не было»: водитель иномарки погиб в жутком ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
МЧС показало видео подрыва двух авиабомб под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцев ждет трехдневная рабочая неделяСмотреть фотографии
09:00
«Для нас это пока диковинка»: на волгоградских бахчах вырастили новый сорт сладчайших арбузов без семечекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
Минобороны: над регионами России уничтожено 95 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:29
Вована и Лексуса эвакуировали на носилках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:14
Минпросвещения защитит учителей от буллинга родителей-моралистовСмотреть фотографии
06:37
В аэропорту Волгограда отменены 6 рейсов и десятки задерживаютсяСмотреть фотографии
 