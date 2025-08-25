В Волгограде задерживается или отменён прилёт и вылет семи самолётов





В Волгограде международный аэропорт продолжает приходить в себя после продолжительного запрета на приём и отправку самолётов, действующего накануне. На текущий момент число задерживающихся или отменённых рейсов сократилось до 7.

С семичасовой задержкой в воздушную гавань областного центра прибудет самолёт № EO 861 из Калининграда авиакомпании «Икар». Прилёт перенесён с 5:55 на 13:45.

Рейс № FV 6117 из Санкт-Петербурга авиакомпании «Россия» вместо 10:50 прилетит в 13:50.

Рейс лоукостера «Победа» DP 6965 из Москвы (Шереметьево), прилёт которого планировался на 9:40, отменён.

Также с существенным отставанием от графика сегодня в течение дня ожидаются и вылеты самолётов из аэропорта Волгограда. Так, 6:55 перенесены на 13:45 рейсы № EO 428 и № 4 428 в Сочи авиакомпаний «Икар» и Nordwind Airlines.

Отменён самолёт компании «Победа» из Волгограда в Москву (Шереметьево), который должен был вылететь в 10:05.

С 12:50 на 14:50 перенесён вылет рейса № FV 6118 авиаперевозчика «Россия» в Санкт-Петербург.

Отметим, накануне, в ночь с 23 на 24 августа, из-за атаки БПЛА Росавиация вводила шестичасовой запрет на работу аэропорта Волгограда. Кроме того, днём также ограничивалась работа воздушных гаваней в европейской части России.