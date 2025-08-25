Расходы средней статистической семьи, проживающей в Волгоградской области, на коммунальные услуги по итогам 2024 года подсчитали аналитики РИА Рейтинг. Как следует из опубликованных данных, траты на ЖКУ и топливо составляли 4772 рубля или 9,2% от доходов семьи.
Волгоградская область заняла в рейтинге 44-е место, при этом, как утверждают авторы исследования, по сравнению с позапрошлым годом жители стали тратить на коммуналку на 0,3% меньше.
Аналитики заявляют, что расходы на коммунальные услуги семей снизились практически во всех регионах России. Исключение составили всего лишь несколько регионов, например, Тюменская, Новгородская, Тульская области, Мордовия.
По итогам прошлого года наименьшая доля затрат на ЖКУ была зафиксирована в Ингушетии — 4,6%. В Кабардино-Балкарии, Астраханской области, Дагестане и Калмыкии она составила менее 7% совокупных потребительских расходов. В 59 российских регионах на коммуналку тратится не более 10% расходов.
Самая большая доля расходов на ЖКУ приходится на Новгородскую область — 13,6%. Жители Магаданской области и Бурятии также направляют на оплату ЖКУ свыше 13% своих совокупных потребительских расходов. В 26 субъектах РФ на оплату жилищно-коммунальных услуг приходится более 10% потребительских расходов.
Справка. Эксперты в расчеты включили также оплату топлива для освещения и отопления жилья.