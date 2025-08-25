Общество

РИА Рейтинг: волгоградские семьи тратили на коммуналку 4772 рубля в месяц

Общество 25.08.2025 08:33
0
25.08.2025 08:33


Расходы средней статистической семьи, проживающей в Волгоградской области, на коммунальные услуги по итогам 2024 года подсчитали аналитики РИА Рейтинг. Как следует из опубликованных данных, траты на ЖКУ и топливо составляли 4772 рубля или 9,2% от доходов семьи. 

Волгоградская область заняла в рейтинге 44-е место, при этом, как утверждают авторы исследования, по сравнению с позапрошлым годом жители стали тратить на коммуналку на 0,3% меньше.

Аналитики заявляют, что расходы на коммунальные услуги семей снизились практически во всех регионах России. Исключение составили всего лишь несколько регионов, например, Тюменская, Новгородская, Тульская области, Мордовия. 

По итогам прошлого года наименьшая доля затрат на ЖКУ была зафиксирована в Ингушетии — 4,6%. В Кабардино-Балкарии, Астраханской области, Дагестане и Калмыкии она составила менее 7% совокупных потребительских расходов. В 59 российских регионах на коммуналку тратится не более 10% расходов.

Самая большая доля расходов на ЖКУ приходится на Новгородскую область — 13,6%. Жители Магаданской области и Бурятии также направляют на оплату ЖКУ свыше 13% своих совокупных потребительских расходов. В 26 субъектах РФ на оплату жилищно-коммунальных услуг приходится более 10% потребительских расходов.

Справка. Эксперты в расчеты включили также оплату топлива для освещения и отопления жилья. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.08.2025 09:06
Общество 25.08.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 07:58
Общество 25.08.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 07:09
Общество 25.08.2025 07:09
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 06:20
Общество 25.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 19:19
Общество 24.08.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 17:51
Общество 24.08.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 16:05
Общество 24.08.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 14:48
Общество 24.08.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 14:15
Общество 24.08.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 13:31
Общество 24.08.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 12:41
Общество 24.08.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 11:45
Общество 24.08.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 11:09
Общество 24.08.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 09:25
Общество 24.08.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 09:00
Общество 24.08.2025 09:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:06
Кишечную палочку обнаружили волгоградские лаборанты в 19 образцах курятиныСмотреть фотографии
08:50
В Ставрополье суд рассмотрит дело экс-шефа волгоградской полиции ТоймухамедоваСмотреть фотографии
08:33
РИА Рейтинг: волгоградские семьи тратили на коммуналку 4772 рубля в месяцСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде восстановлено движение по ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде за 111 млн рублей благоустроят территорию медкомплекса на ул. СоветскойСмотреть фотографии
06:20
В волгоградских магазинах заводят «долговые» тетради из-за перебоев с интернетомСмотреть фотографии
06:18
В Волгограде задерживается или отменён прилёт и вылет семи самолётовСмотреть фотографии
21:11
Рассекающего по Волге у пляжа пьяного лодочника задержали на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде наградили призеров чемпионата и первенства РФ по серфингуСмотреть фотографии
19:19
«Мы оживили историю»: реконструкторы воссоздали бой с фашистами сводного отряда чекистов и милиции СталинградаСмотреть фотографии
17:51
В Волгограде отменены 14 авиарейсов из-за атак беспилотниковСмотреть фотографии
16:32
Мужчина утонул на пляже у Краснослободска Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:05
«Люди испытывают какой-то детский восторг»: организатор водных экскурсий - о необычных просьбах, экстриме и нелегалах на водеСмотреть фотографии
15:36
Почти 12 миллионов «подарили» аферистам двое жителей Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
14:48
Лето всё? До +3 похолодает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
«Самый крупный больше 50 кг!»: Арбузный фестиваль захватил КамышинСмотреть фотографии
13:31
«Это слишком опрометчивый шаг»: волгоградские учителя высказались об отмене домашнего заданияСмотреть фотографии
12:41
«Трезвые» линейки: сухой закон через неделю введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №13Смотреть фотографии
11:45
Тормоза монтируют на экстрим-аттракционе «Русские горки» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Пенсионерку в Волжском повязали за организацию наркопритонаСмотреть фотографии
11:09
Ордена Суворова и Жукова вручили воинским частям ЮВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
«Шансов выжить не было»: водитель иномарки погиб в жутком ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
МЧС показало видео подрыва двух авиабомб под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцев ждет трехдневная рабочая неделяСмотреть фотографии
09:00
«Для нас это пока диковинка»: на волгоградских бахчах вырастили новый сорт сладчайших арбузов без семечекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
Минобороны: над регионами России уничтожено 95 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:29
Вована и Лексуса эвакуировали на носилках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:14
Минпросвещения защитит учителей от буллинга родителей-моралистовСмотреть фотографии
06:37
В аэропорту Волгограда отменены 6 рейсов и десятки задерживаютсяСмотреть фотографии
 