Общество

«Мы оживили историю»: реконструкторы воссоздали бой с фашистами сводного отряда чекистов и милиции Сталинграда

Общество 24.08.2025 19:19
0
24.08.2025 19:19


Сегодня, 24 августа, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в Красноармейском районе Волгограда прошла реконструкция сражения с фашистами сводного отряда сотрудников госбезопасности и милиции Сталинграда, сообщает V102.RU. 


Страницы истории ожили благодаря работе сотрудников военно-исторического клуба «Пехотинец», а также реконструкторов из Калмыкии, которые приехали для участия в этом мероприятии в рамках патриотического проекта «Щит и меч Сталинграда». Этот проект стал возможен в ходе совместной работы реконструкторов и ветеранов органов безопасности.

Сценарий к мероприятию был написан по воспоминаниям начальника УНКВД - УНКГБ Сталинградской области генерал-лейтенанта Александра Ивановича Воронина, изучались и рассекреченные документы.


Как рассказал волгоградский историк-реконструктор Владимир Куликов, сегодня были воссозданы события, которые произошли в Сталинграде 14 сентября 1942 года. Тогда сводный отряд чекистов и милиции под командованием старшейшего лейтенанта госбезопасности Петракова оборонял район в центре города у берега Волги накануне высадки бойцов легендарной 13-й Гвардейской дивизии Родимцева.



Согласно открытым источникам, сам И.Т. Петраков об этом сообщал так: «14-го сентября наша истребительная рота, сформированная из сотрудников милиции и управления НКВД, занимала оборону по берегу Волги и от Дома специалистов до дома №13 по Пензенской улице, прикрывая от противника центральную переправу до прибытия подкрепления из-за Волги»



Солдаты 194-го полка 71-й пехотной дивизии вермахта прорвались к Волге и открыли огонь по переправе. Также они взяли в заложники гражданских, в  том числе детей. Среди них был мальчик Коля, которого немцы послали для разведки к советским бойцам. Однако мальчик оказался смелым и смышленым и повел себя не так, как рассчитывали фашисты. Он рассказал своим о численности и вооружении немцев, что помогло в дальнейшем бою.



Подвиг сводного отряда чекистов и милиции под командованием Петракова позволил гвардейцам дивизии генерала Родимцева переправиться через Волгу и вступить в бой за Сталинград.



Руководитель клуба «Пехотинец» Анатолий Артамонов сообщил, что в общей сложности в реконструкции участвовали порядка 70 человек, использовалась пиротехника. Реконструкторы были одеты в форму того времени. Использовалась настоящая техника – две уникальные 76-мм дивизионные пушки образца 1939 года (Ф-22 УСВ), которые выпускались на заводе «Баррикады». В настоящее время такие орудия есть только в клубе «Пехотинец» и в музее артиллерии в Санкт-Петербурге. Также использовался советский легкий танк Т-70 периода Великой Отечественной войны.



Немецкая техника была представлена на реконструкции самоходной артиллерийской установкой Marder III, легким танком PZ38t и лёгким полугусеничным бронетранспортёром Sd.Kfz. 250. 


За уникальным действом наблюдали волгоградцы, которые привели на реконструкцию и своих детей, которые были впечатлены увиденным.




















Фото: Геннадия Гуляева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.08.2025 17:51
Общество 24.08.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 16:05
Общество 24.08.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 14:48
Общество 24.08.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 14:15
Общество 24.08.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 13:31
Общество 24.08.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 12:41
Общество 24.08.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 11:45
Общество 24.08.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 11:09
Общество 24.08.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 09:25
Общество 24.08.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 09:00
Общество 24.08.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 08:29
Общество 24.08.2025 08:29
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 07:14
Общество 24.08.2025 07:14
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 06:37
Общество 24.08.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2025 23:52
Общество 23.08.2025 23:52
Комментарии

0
Далее
Общество
23.08.2025 23:44
Общество 23.08.2025 23:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:35
В Волгограде наградили призеров чемпионата и первенства РФ по серфингуСмотреть фотографии
19:19
«Мы оживили историю»: реконструкторы воссоздали бой с фашистами сводного отряда чекистов и милиции СталинградаСмотреть фотографии
17:51
В Волгограде отменены 14 авиарейсов из-за атак беспилотниковСмотреть фотографии
16:32
Мужчина утонул на пляже у Краснослободска Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:05
«Люди испытывают какой-то детский восторг»: организатор водных экскурсий - о необычных просьбах, экстриме и нелегалах на водеСмотреть фотографии
15:36
Почти 12 миллионов «подарили» аферистам двое жителей Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
14:48
Лето всё? До +3 похолодает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
«Самый крупный больше 50 кг!»: Арбузный фестиваль захватил КамышинСмотреть фотографии
13:31
«Это слишком опрометчивый шаг»: волгоградские учителя высказались об отмене домашнего заданияСмотреть фотографии
12:41
«Трезвые» линейки: сухой закон через неделю введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №13Смотреть фотографии
11:45
Тормоза монтируют на экстрим-аттракционе «Русские горки» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Пенсионерку в Волжском повязали за организацию наркопритонаСмотреть фотографии
11:09
Ордена Суворова и Жукова вручили воинским частям ЮВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
«Шансов выжить не было»: водитель иномарки погиб в жутком ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
МЧС показало видео подрыва двух авиабомб под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцев ждет трехдневная рабочая неделяСмотреть фотографии
09:00
«Для нас это пока диковинка»: на волгоградских бахчах вырастили новый сорт сладчайших арбузов без семечекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
Минобороны: над регионами России уничтожено 95 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:29
Вована и Лексуса эвакуировали на носилках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:14
Минпросвещения защитит учителей от буллинга родителей-моралистовСмотреть фотографии
06:37
В аэропорту Волгограда отменены 6 рейсов и десятки задерживаютсяСмотреть фотографии
23:52
Аэрофлот отменил утренний рейс из Волгограда в МосквуСмотреть фотографии
23:44
Росавиация закрыла аэропорт ВолгоградаСмотреть фотографии
23:31
«С трофеем, армейцы!»: ЦСКА в Волгограде обыграл «Зенит» в Суперкубке РФ по гандболуСмотреть фотографии
21:37
«Живем, как на трассе»: волгоградцы боятся выйти на улицу из-за потока машинСмотреть фотографииCмотреть видео
20:40
В Волгограде нечистотами заливает пруд в «Родниковой долине»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:58
«Котята грызли землю»: в Котово массово травят собак и кошекСмотреть фотографииCмотреть видео
19:35
В Котово у пункта приема металла вспыхнул пожарСмотреть фотографии
19:16
Депутат и военный хирург выстрелили из пушки на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
 