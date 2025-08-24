«Мы оживили историю»: реконструкторы воссоздали бой с фашистами сводного отряда чекистов и милиции Сталинграда

Сегодня, 24 августа, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в Красноармейском районе Волгограда прошла реконструкция сражения с фашистами сводного отряда сотрудников госбезопасности и милиции Сталинграда, сообщает V102.RU.





Страницы истории ожили благодаря работе сотрудников военно-исторического клуба «Пехотинец», а также реконструкторов из Калмыкии, которые приехали для участия в этом мероприятии в рамках патриотического проекта «Щит и меч Сталинграда». Этот проект стал возможен в ходе совместной работы реконструкторов и ветеранов органов безопасности.

Сценарий к мероприятию был написан по воспоминаниям начальника УНКВД - УНКГБ Сталинградской области генерал-лейтенанта Александра Ивановича Воронина, изучались и рассекреченные документы.





Как рассказал волгоградский историк-реконструктор Владимир Куликов, сегодня были воссозданы события, которые произошли в Сталинграде 14 сентября 1942 года. Тогда сводный отряд чекистов и милиции под командованием старшейшего лейтенанта госбезопасности Петракова оборонял район в центре города у берега Волги накануне высадки бойцов легендарной 13-й Гвардейской дивизии Родимцева.









Согласно открытым источникам, сам И.Т. Петраков об этом сообщал так: «14-го сентября наша истребительная рота, сформированная из сотрудников милиции и управления НКВД, занимала оборону по берегу Волги и от Дома специалистов до дома №13 по Пензенской улице, прикрывая от противника центральную переправу до прибытия подкрепления из-за Волги».









Солдаты 194-го полка 71-й пехотной дивизии вермахта прорвались к Волге и открыли огонь по переправе. Также они взяли в заложники гражданских, в том числе детей. Среди них был мальчик Коля, которого немцы послали для разведки к советским бойцам. Однако мальчик оказался смелым и смышленым и повел себя не так, как рассчитывали фашисты. Он рассказал своим о численности и вооружении немцев, что помогло в дальнейшем бою.









Подвиг сводного отряда чекистов и милиции под командованием Петракова позволил гвардейцам дивизии генерала Родимцева переправиться через Волгу и вступить в бой за Сталинград.









Руководитель клуба «Пехотинец» Анатолий Артамонов сообщил, что в общей сложности в реконструкции участвовали порядка 70 человек, использовалась пиротехника. Реконструкторы были одеты в форму того времени. Использовалась настоящая техника – две уникальные 76-мм дивизионные пушки образца 1939 года (Ф-22 УСВ), которые выпускались на заводе «Баррикады». В настоящее время такие орудия есть только в клубе «Пехотинец» и в музее артиллерии в Санкт-Петербурге. Также использовался советский легкий танк Т-70 периода Великой Отечественной войны.









Немецкая техника была представлена на реконструкции самоходной артиллерийской установкой Marder III, легким танком PZ38t и лёгким полугусеничным бронетранспортёром Sd.Kfz. 250.





За уникальным действом наблюдали волгоградцы, которые привели на реконструкцию и своих детей, которые были впечатлены увиденным.













































































Фото: Геннадия Гуляева