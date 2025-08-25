



В Центральном районе Волгограда благоустроят зелёную зону у горбольницы №3 и «Волгоградского ортопедического центра» на ул. Советской. Накануне соответствующий аукцион был опубликован на Госзакупках.

Компании, прошедшей отбор, предстоит на земельном участке площадью 14,6 тыс. кв. метров произвести демонтаж старых и обустройство новых автомобильных подъездов, включая создание двух парковок на 8 и 19 машиномест.

Также на территории медицинских организаций должны быть обустроены новые прогулочные дорожки и система паркового и придорожного освещения. Здесь же будут выкорчеваны старые, больные деревья и высажены новые: порядка сотни двухметровых сосен, 21 ель, 8 можжевельников, по 6 саженцев ив и калины, а также здесь появятся ирга, бересклет, рябина, липа и клён.

Обустроены будут и клумбы – для этого специалистам предстоит высадить 1,7 тыс. цветов.

Пространство площадью 3,4 тыс. кв. метров будет застелено рулонным газоном, ещё часть прогулочных зон отсыпаны декоративным щебнем.

- В основу концепции проекта благоустройства территории заложена идея фитотерапии. В проекте использованы растения, обладающие лечебным эффектом, такие как: шалфей, лаванда, мята, липа, сосна, рябина, калина и т.д. Посетители, гуляя по парку, погружаются в атмосферу спокойствия и живой природы. Поддерживают данную атмосферу, в том числе злаковые растения. Проектом предусмотрены перголы и скамейки для отдыха в тени. Также предусмотрена большая удобная закрытая парковка для посетителей, - подчёркивают разработчики концепции благоустройства.

Для ухода за зелёными насаждениями будет проложен поливочный водопровод.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 111 млн рублей. Подрядчик будет определён по итогу открытого аукциона в первой декаде сентября. Работы должны быть выполнены к 1 сентября 2026 года. Ранее редакция рассказывала, что здания горбольницы №3 и ортопедического центра, входящие в архитектурный ансамбль ул. Советская, имеющий охранный статус, будут капитально отремонтированы.