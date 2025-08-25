Общество

В Волгограде за 111 млн рублей благоустроят территорию медкомплекса на ул. Советской

Общество 25.08.2025 07:09
0
25.08.2025 07:09


В Центральном районе Волгограда благоустроят зелёную зону у горбольницы №3 и «Волгоградского ортопедического центра» на ул. Советской. Накануне соответствующий аукцион был опубликован на Госзакупках.

Компании, прошедшей отбор, предстоит на земельном участке площадью 14,6 тыс. кв. метров произвести демонтаж старых и обустройство новых автомобильных подъездов, включая создание двух парковок на 8 и 19 машиномест.

Также на территории медицинских организаций должны быть обустроены новые прогулочные дорожки и система паркового и придорожного освещения. Здесь же будут выкорчеваны старые, больные деревья и высажены новые: порядка сотни двухметровых сосен, 21 ель, 8 можжевельников, по 6 саженцев ив и калины, а также здесь появятся ирга, бересклет, рябина, липа и клён.

Обустроены будут и клумбы – для этого специалистам предстоит высадить 1,7 тыс. цветов.

Пространство площадью 3,4 тыс. кв. метров будет застелено рулонным газоном, ещё часть прогулочных зон отсыпаны декоративным щебнем.

- В основу концепции проекта благоустройства территории заложена идея фитотерапии. В проекте использованы растения, обладающие лечебным эффектом, такие как: шалфей, лаванда, мята, липа, сосна, рябина, калина и т.д. Посетители, гуляя по парку, погружаются в атмосферу спокойствия и живой природы. Поддерживают данную атмосферу, в том числе злаковые растения. Проектом предусмотрены перголы и скамейки для отдыха в тени. Также предусмотрена большая удобная закрытая парковка для посетителей, - подчёркивают разработчики концепции благоустройства.

Для ухода за зелёными насаждениями будет проложен поливочный водопровод.

Отметим, на эти цели из бюджета выделено 111 млн рублей. Подрядчик будет определён по итогу открытого аукциона в первой декаде сентября. Работы должны быть выполнены к 1 сентября 2026 года. Ранее редакция рассказывала, что здания горбольницы №3 и ортопедического центра, входящие в архитектурный ансамбль ул. Советская, имеющий охранный статус, будут капитально отремонтированы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.08.2025 09:06
Общество 25.08.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 08:33
Общество 25.08.2025 08:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 07:58
Общество 25.08.2025 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2025 06:20
Общество 25.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 19:19
Общество 24.08.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 17:51
Общество 24.08.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 16:05
Общество 24.08.2025 16:05
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 14:48
Общество 24.08.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 14:15
Общество 24.08.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 13:31
Общество 24.08.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 12:41
Общество 24.08.2025 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 11:45
Общество 24.08.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 11:09
Общество 24.08.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 09:25
Общество 24.08.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2025 09:00
Общество 24.08.2025 09:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:06
Кишечную палочку обнаружили волгоградские лаборанты в 19 образцах курятиныСмотреть фотографии
08:50
В Ставрополье суд рассмотрит дело экс-шефа волгоградской полиции ТоймухамедоваСмотреть фотографии
08:33
РИА Рейтинг: волгоградские семьи тратили на коммуналку 4772 рубля в месяцСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде восстановлено движение по ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде за 111 млн рублей благоустроят территорию медкомплекса на ул. СоветскойСмотреть фотографии
06:20
В волгоградских магазинах заводят «долговые» тетради из-за перебоев с интернетомСмотреть фотографии
06:18
В Волгограде задерживается или отменён прилёт и вылет семи самолётовСмотреть фотографии
21:11
Рассекающего по Волге у пляжа пьяного лодочника задержали на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде наградили призеров чемпионата и первенства РФ по серфингуСмотреть фотографии
19:19
«Мы оживили историю»: реконструкторы воссоздали бой с фашистами сводного отряда чекистов и милиции СталинградаСмотреть фотографии
17:51
В Волгограде отменены 14 авиарейсов из-за атак беспилотниковСмотреть фотографии
16:32
Мужчина утонул на пляже у Краснослободска Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:05
«Люди испытывают какой-то детский восторг»: организатор водных экскурсий - о необычных просьбах, экстриме и нелегалах на водеСмотреть фотографии
15:36
Почти 12 миллионов «подарили» аферистам двое жителей Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
14:48
Лето всё? До +3 похолодает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
«Самый крупный больше 50 кг!»: Арбузный фестиваль захватил КамышинСмотреть фотографии
13:31
«Это слишком опрометчивый шаг»: волгоградские учителя высказались об отмене домашнего заданияСмотреть фотографии
12:41
«Трезвые» линейки: сухой закон через неделю введут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде сообщили о проблемах на трамвайном маршруте №13Смотреть фотографии
11:45
Тормоза монтируют на экстрим-аттракционе «Русские горки» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Пенсионерку в Волжском повязали за организацию наркопритонаСмотреть фотографии
11:09
Ордена Суворова и Жукова вручили воинским частям ЮВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
«Шансов выжить не было»: водитель иномарки погиб в жутком ДТП с фурой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
МЧС показало видео подрыва двух авиабомб под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Волгоградцев ждет трехдневная рабочая неделяСмотреть фотографии
09:00
«Для нас это пока диковинка»: на волгоградских бахчах вырастили новый сорт сладчайших арбузов без семечекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:38
Минобороны: над регионами России уничтожено 95 украинских БПЛАСмотреть фотографии
08:29
Вована и Лексуса эвакуировали на носилках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:14
Минпросвещения защитит учителей от буллинга родителей-моралистовСмотреть фотографии
06:37
В аэропорту Волгограда отменены 6 рейсов и десятки задерживаютсяСмотреть фотографии
 