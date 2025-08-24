«Самый крупный больше 50 кг!»: Арбузный фестиваль захватил Камышин

Сегодня, 24 августа, в городе Камышин Волгоградской области проходит XVII арбузный фестиваль. Как сообщили V102.RU в администрации этого города, масштабное мероприятие открылось театрализованным шествием, которое возглавил арбузный царь Полосатик. Жители Камышина, одетые в «арбузные» костюмы, радостно прошагали по центральной улице к парку «Топольки», где проходят основные торжества.





Вскоре на белоснежной яхте на фестиваль прибыл Петр I. Вместе с представителями города, депутатами он поздравил камышан и гостей города с праздником.









В Камышине сегодня в буквальном смысле все завалено арбузами. Можно попробовать освежающие напитки и сладости из этой ягоды на многочисленных гастрономических площадках. Или купить себе поделку от талантливых мастеров Камышина на память об арбузном фестивале.





Как сообщил глава города Станислав Зинченко, в Камышине уже выбрали самую большую полосатую ягоду 2025 года. Арбуз весом 50 кг 650 гр вырастил местный фермер Алексей Степанов. Второе место заняла Александра Грузднева с ягодой массой 28 кг 350 гр. В тройку лидеров попала и Евгения Лошкарева с арбузом весом 23 кг 200 гр.

Праздничная программа очень насыщенная. Это конкурсы, концерты, дегустации, флайборд-шоу и многое другое.

Фото: администрация Камышина и Станислав Зинченко / t.me