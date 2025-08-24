В Волгограде отменены 14 авиарейсов из-за атак беспилотников

Отменены семь авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Волгоград и столько же в этих направлениях из города на Волге, передает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло волгоградского аэропорта.

Отметим, что накануне вечером авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса из Волгограда в Москву. Еще один вечерний вылет в Санкт-Петербург отменила авиакомпания «Победа». Сегодня, 24 августа, в город на Неве из Волгограда не полетела авиакомпания Smartavia. Отменен рейс и из Санкт-Петербурга. Также «Аэрофлот» отменил три рейса в Шереметьево и столько же из Москвы в Волгоград.

В настоящее время задерживается вылет из Волгограда в Анталью. Он перенесен с 15:30 на 01:30. Рейс в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» отложен с 12:50 до 19:35, и еще один в северную столицу – с 11:25 перенесен на 20:00.

Самолет из Еревана, который ожидался в Волгограде в 09:20, задерживается до 18:00. Авиарейс из Санкт-Петербурга, который был назначен на 11:50, ожидается в Волгограде в 19:10.

Напомним, что такие изменения в расписании связаны с ограничениями, которые вводились в аэропортах 23-24 августа в целях безопасности полетов.