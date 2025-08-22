Ученый предупредил о смертельной опасности захватившей Волгоград амброзии





Жители Волгограда с начала августа все чаще стали жаловаться на соседство с дикорастущей амброзией, покос которой рядом с МКД коммунальные службы либо не проводят вообще, либо делают это неохотно лишь после вмешательства контролирующих органов. Одновременно ученые предупреждают о смертельной опасности такого соседства. Если первый контакт с амброзией человека может обойтись без последствий, то второй и, тем более, каждый последующий грозит серьезными проблемами со здоровьем – в том числе, летальным исходом.

– Особая опасность амброзии обусловлена способностью раздражителей легко проникать через слизистые оболочки дыхательных путей. При первом контакте в 70% случаев развивается процесс сенсибилизации (чувствительности), когда иммунная система «запоминает» раздражитель и при повторном взаимодействии реагирует сильнее, проявляя аллергическую реакцию, – поясняет ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Никита Кифель. – Воздействие частиц амброзии на организм человека представляет собой сложный каскад процессов. При контакте со слизистыми оболочками вещество Amb a 1 провоцируют активацию иммунных клеток. Они выделяют гистамин – вещество, которое вызывает симптомы непереносимости (зуд, отек, покраснение и заложенность). Реакция на этот «патоген» проходит примерно в 20 интенсивнее по сравнению с другими видами пыльцы. Особенность аллергии на растение в том, что она может вызвать гиперчувствительность не только на ее зернышки соцветий, но и на похожие белки, которые содержатся в некоторых продуктах питания (фрукты, овощи, семена подсолнечника, специи, напитки на основе полыни, мед и травяные чаи).

Пойманные частички сорняка запускают мощную аллергическую реакцию. Это могут быть и вполне переносимые насморк, чихание, слезотечение и зуд, а в худшем случае это может быть и сужение дыхательных путей.

– Если аллергию на амброзию не лечить, она может усугубиться и вызвать опасные для жизни состояния, такие как отек Квинке и анафилактический шок. Это происходит потому, что постоянное воздействие белков приводит к сильной активации иммунной системы и выделению большого количества гистамина и других веществ. При отеке Квинке жидкость быстро скапливается в тканях лица, горла и других органов, вызывая сильный отек и затруднение дыхания. Анафилактический шок — еще более тяжелая реакция, которая развивается в результате повторного попадания в организм аллергена. Она характеризуется резким падением давления, нарушением дыхания, в результате чего может наступить потеря сознания. Без своевременной помощи возможен летальный исход, – говорит Никита Кифель.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», высота кустов под окнами волгоградцев на отдельных территориях достигает двух метров. В числе страдающих сегодня, например, жители улицы Тургенева в Дзержинском районе. Так, без должного контроля районных чиновников и внимания коммунальных служб плантации двухметровой амброзии колосятся напротив дома №18 по указанной улице, а также на прилегающих территориях.