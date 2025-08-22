Запрещенные места для лодок и катеров назвали в Волгоградской области

В Волгоградской области разработаны правила пользования маломерными судами на водных объектах региона, где, в частности, определены участки, запретные для движения лодок и катеров, сообщает V102.RU со ссылкой на проект постановления.

Так, в целях безопасности людей и укрепления правопорядка использование маломерных судов для плавания на судоходных водоемах разрешено в период навигации. На несудоходных водоемах передвигаться можно после спада паводковых вод до ледостава с учетом определенных ограничений.

В частности, запрещается заход на маломерном судне в места массового скопления рыбы ниже плотины Волжской ГЭС до створа между входным каналом в р. Ахтубу (левый берег) и границей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда (завод ЖБИ-3, правый берег).

Также под запретом и движение вдоль правого берега Волги на участках от высоковольтной линии электропередач завода «Красный Октябрь» до причала элеватора и от створа яра «Насоныч» (3 километра ниже с. Райгород) до Ушаковской воложки.

Еще один запретный участок расположен от плотины Волжской ГЭС на расстояние 500 метров вверх по Волгоградскому водохранилищу. Судовладельцам также нельзя передвигаться на водных объектах региона, которые объявлены закрытыми в запретный период, в том числе для рыболовства. Запрещено заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха, а также приближаться ближе 50 метров к ограждению границ заплыва на пляжах и других мест купания.

Отмечается, что вышеперечисленные запреты не распространяются на маломерные суда контрольно-надзорных органов, осуществляющих свои функции на данной территории.

Новые правила, как ожидается, вступят в силу в регионе с 1 сентября 2025 года.