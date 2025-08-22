Общество

Запрещенные места для лодок и катеров назвали в Волгоградской области

Общество 22.08.2025 07:30
0
22.08.2025 07:30

В Волгоградской области разработаны правила пользования маломерными судами на водных объектах региона, где, в частности, определены участки, запретные для движения лодок и катеров, сообщает V102.RU со ссылкой на проект постановления.

Так, в целях безопасности людей и укрепления правопорядка использование маломерных судов для плавания на судоходных водоемах разрешено в период навигации. На несудоходных водоемах передвигаться можно после спада паводковых вод до ледостава с учетом определенных ограничений.

В частности, запрещается заход на маломерном судне в места массового скопления рыбы ниже плотины Волжской ГЭС до створа между входным каналом в р. Ахтубу (левый берег) и границей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда (завод ЖБИ-3, правый берег). 

Также под запретом и движение вдоль правого берега Волги на участках от высоковольтной линии электропередач завода «Красный Октябрь» до причала элеватора и от створа яра «Насоныч» (3 километра ниже с. Райгород) до Ушаковской воложки. 

Еще один запретный участок расположен от плотины Волжской ГЭС на расстояние 500 метров вверх по Волгоградскому водохранилищу. Судовладельцам также нельзя передвигаться на водных объектах региона, которые объявлены закрытыми в запретный период, в том числе для рыболовства. Запрещено заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха, а также приближаться ближе 50 метров к ограждению границ заплыва на пляжах и других мест купания.

Отмечается, что вышеперечисленные запреты не распространяются на маломерные суда контрольно-надзорных органов, осуществляющих свои функции на данной территории.

Новые правила, как ожидается, вступят в силу в регионе с 1 сентября 2025 года. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.08.2025 11:32
Общество 22.08.2025 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 11:24
Общество 22.08.2025 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 10:42
Общество 22.08.2025 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 10:31
Общество 22.08.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 10:18
Общество 22.08.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 09:45
Общество 22.08.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 09:04
Общество 22.08.2025 09:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.08.2025 08:27
Общество 22.08.2025 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 07:44
Общество 22.08.2025 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 06:47
Общество 22.08.2025 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 06:20
Общество 22.08.2025 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 05:55
Общество 22.08.2025 05:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.08.2025 05:36
Общество 22.08.2025 05:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 21:28
Общество 21.08.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.08.2025 20:23
Общество 21.08.2025 20:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:32
В Волгограде силовики отмечают День флага РФ: в СУ СК развернули триколор, в МЧС вручили наградыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:24
«Затянули, запустили и отправили домой умирать»: в Волгограде онкобольному отказали в операцииСмотреть фотографии
11:09
Канал поставок контрафактного табака пресекли силовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:42
В Волгограде рабочие приступили к замене дырявого участка теплосетиСмотреть фотографии
10:31
Без паники: в Волгограде после налёта 11 БПЛА началось разминирование обломковСмотреть фотографии
10:18
Росавиация 22 августа вновь закрыла аэропорт в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде две легковушки не поделили перекрёсток у «Проклятого бара»Смотреть фотографии
09:55
Две женщины пострадали в результате автокувырка с трассы под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
А зарплаты тоже поднимут? Волгоградцы с 1 сентября раскошелятся на госпошлины за автоСмотреть фотографии
09:25
Под Волгоградом плодородную землю на полметра завалили мусоромСмотреть фотографии
09:04
На улицах Волгограда появятся новые мусорные контейнерыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:27
Синдром «Плюшкина» и странное поведение: под Волгоградом пропал 47-летний мужчинаСмотреть фотографии
07:44
Военные сбили ночью над Волгоградской областью 11 БПЛАСмотреть фотографии
07:30
Запрещенные места для лодок и катеров назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:47
Ученый предупредил о смертельной опасности захватившей Волгоград амброзииСмотреть фотографии
06:20
Болельщики «Ротора» поедут домой на бесплатных электричкахСмотреть фотографии
05:55
Рейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
05:36
Аэропорт в Волгограде закрывали на три часа из-за атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:27
Ландшафтный пожар возник в Волгограде из-за падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
21:28
Покупка новых автобусов и ремонт старых трамваев: о чем будет стратегия развития транспорта в ВолжскомСмотреть фотографии
20:56
Рост заболеваемости коронавирусом на 60% отмечают в РоссииСмотреть фотографии
20:43
В Волгограде за 5,4 млн рублей ликвидируют гигантскую свалку на Лысой гореСмотреть фотографии
20:23
Обещанный МЧС ливень настиг водителей на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
«Погода – супер, Волга – лучшая»: под Волгоградом стартовали чемпионат и первенство РФ по серфингу Смотреть фотографии
19:51
Причину запаха гнили назвали жителям севера ВолгоградаСмотреть фотографии
19:07
Именинник избил, а потом зарезал своего гостя под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:51
Под Волгоградом взорвали две фугасные бомбыСмотреть фотографии
18:43
«Он болел душой за канал»: в Волгограде скончался экс-глава ФБУ «Волго-Дон» Игорь КоблевСмотреть фотографии
17:42
«Кто теперь за это ответит?»: огонь забытой чиновниками свалки уничтожил авто волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
«Красный октябрь» автоматизирует системы весового контроля в цехахСмотреть фотографии
 