Болельщики «Ротора» поедут домой на бесплатных электричках





Две бесплатные электрички довезут болельщиков «Ротора» после матча, который состоится 25 августа в 19-30 ч. в Волгограде. Транспорт организовал уже по старой доброй традиции спортивный клуб «Ротор».

Электрички довезут волгоградцев до станции Шпалопропитка и до Волжского.

В частности, назначена дополнительная электричка № 6339 сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка - она отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 22:00 ч, а прибудет на Шпалопропитку в 23:06 ч. Она не остановится на Дворце Спорта, ВолгоГРЭС, заводе им. Кирова и Лесобазе.



Пригородный поезд №6437/6438 отправится с Волгограда-1 до Волжского. На верхней платформе Мамаева кургана он будет в 22-20 ч., а прибудет в Волжский в 22-58 ч. Из графика движения исключены такие остановки, как Бакинская, Вишневая, Верхнезареченская.





