Волонтеры просят помочь в поисках 47-летнего Александра Гаврилова, который без вести пропал в Дубовском районе Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение жителя села Горноводяное неизвестно с 16 августа. По словам местных жителей, в последнее время Александр себя странно вёл. Ему требовалось наблюдение специалистов. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Ранее благотворительный Фонд «Соборникъ», приют которого находится в селе Горноводяное, сообщал об Александре. Волонтеры помогали очистить его квартиру от мусора, где мужчина проживал вместе с матерью. Из-за огромного скопления разных вещей, занесенных в жилище из-за так называемого синдрома «Плюшкина», в квартире было невозможно жить. Какое-то время мужчина находился в приюте.

Приметы мужчины: рост 183 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет в синюю куртку, темные брюки и серые кроссовки.

Всех, кто видел Александра и может помочь в его поисках, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Инфорг: Алайне (Светлана) 89195479263, тг @alaene34



