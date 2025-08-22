Рейсы из Калининграда и Сочи задерживаются в волгоградском аэропорту

В волгоградском аэропорту задерживаются вылеты в Сочи и один рейс из Калининграда. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на справочную аэропорта.

Напомним, что ночью 22 августа Росавиация в Волгограде водила ограничения в целях безопасности полетов из-за атаки украинских беспилотников. С 2:20 до 5:08 аэропорт был закрыт.

В настоящее время задерживаются два рейса в Сочи авиакомпаний «Икар» и Nordwind Airlines. Оба вылеты перенесены с 06:55 на 10:15.

С 05:55 на 09:15 отложено прибытие самолета из Калининграда авиакомпании «Икар».

Фото из архива V102.RU