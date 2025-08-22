Ландшафтный пожар возник в Волгограде из-за падения обломков БПЛА

Массированная атака БПЛА отражена в Волгоградской области силами ПВО. Об этом, как передает V102.RU, сообщил 22 августа губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, из-за падения обломков возник пожар.

- В связи с падением обломков беспилотных летательных аппаратов на юге города — в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности, - сказал Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что возгорания тушат пожарные расчеты. Пострадавших, по предварительным данным, нет.