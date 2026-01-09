Общество

Семьям семи погибших в ДТП с фурой волгоградцев работодатель выплатит по 1 млн рублей

Общество 09.01.2026 21:32
Руководство ООО «Афины Волга», чьи сотрудники накануне, 8 января, погибли в страшном ДТП с фурой Михайловке Волгоградской области, окажет помощь их родным.

- Вчера 8 января 2026 года в страшной аварии погибли наши коллеги. Нелепая случайность в одно мгновенье унесла жизни семерых человек. Это - Сазонов Павел Дмитриевич, Клюжев Тимофей Андреевич, Цыганова Ангелина Сергеевна, Цыганова Валентина Геннадьевна, Зайченко Антон Сергеевич, Щербакова Мария Андреевна, Киселёва Елена Геннадьевна.  Трудно найти слова, чтобы выразить всю боль и печаль. Потерять близкого - это огромное горе. Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах, - заявили в организации.

Погибшие сотрудники не один год работали в компании. Ближайшим родственникам, заверили в организации,  будет оказана помощь в размере 1 миллиона рублей каждой семье. По данным ИА «Высота 102», такому решению посодействовала администрация Волгоградской области. Также организация возьмет на себя организацию похорон.

ООО «Афины Волга» - сельхозфирма, расположенная в селе Сидоры Михайловского муниципального округа, специализирующаяся на свиноводстве. Ее директор – Александр Свитачев.

Напомним, страшная трагедия произошла 8 января на повороте к селу Троицкое. Грузовик DAF из-за лопнувшего колеса вылетел на встречку и в буквальном смысле слова смял «буханку», в которой ехали на смену сотрудники. Они и водитель УАЗ погибли на месте. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оказать помощь семьям погибших и выяснить причины и обстоятельства трагедии. Выяснилось, что все погибшие являлись сотрудниками одного предприятия - «Афины Волга». Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы.

