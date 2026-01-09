Общество

В Волгограде опровергли слухи о закрытии рок-бара «Белая Лошадь»

Общество 09.01.2026 22:37
В Волгограде легендарный рок-бар «Белая Лошадь» покидает команда музыкантов. Сообщение об этом появилось на страничке соцсети заведения.

Друзья, уже не секрет, что старая команда «Белой лошади» уходит. В каком виде и под каким названием заведение продолжит свою работу? Ответ на эти вопросы вы получите уже не от нас, — говорится в опечалившей многих информации.

11 января в «Белой Лошади» состоится прощальный концерт. На новость уже живо откликнулись волгоградцы, расстроенные, что бар может закрыться.

- «Белая лошадь» -  это не четыре стены с баром внутри! Это атмосфера для душевного равновесия! Каждый мог найти то, что ему было нужно... Эту атмосферу создавали люди! После смены руководящего состава, глупо ждать, что «белка» останется прежней, к тому же БР не когда нельзя было назвать нормальным заведением, - пишет один из поклонников.

- То есть, «Белая лошадь» уже по-другому будет называться? Жаль, я привык к старому названию.... – горюет другой.

- Вот это новость! Год Красной Лошади, а белая закрывается? - удивляется третий.

Однако некоторые пользователи сохраняют оптимизм, заметив, что в баре постоянно меняются арендаторы, но суть его оставалась все той же все эти годы.

Между тем, основатель команды музыкантов, арендовавших «Белую Лошадь» Максим Арьков заявил корреспонденту ИА «Высота 102», что говорить о закрытии бара некорректно.

- Бар не закрывается, просто мы, наша команда, отсюда уходим. Мы здесь жили, творили четыре года. Теперь здесь будут ребята из  Blues rock cafe. Они закрылись в сентябре, сейчас будут здесь работать. Мы не знаем, поменяют они название или нет. Но само заведение и его, надеюсь,  направленность, сохранятся, - заверил Максим.

Он также сообщил своим поклонникам, что продолжит заниматься музыкой и, в частности, организацией музыкальных фестивалей.

Напомним, арт-пространство «Белая Лошадь» было известно тем, что на протяжении многих лет предоставляло площадку талантливым  волгоградским музыкантам и приезжим коллективам в качестве свободной сцены.

Фото арт-пространство «Белая Лошадь» VK.com

23:10
Циклон «Фрэнсис» задержал несколько московских авиарейсов в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:37
В Волгограде опровергли слухи о закрытии рок-бара «Белая Лошадь»Смотреть фотографии
21:32
Семьям семи погибших в ДТП с фурой волгоградцев работодатель выплатит по 1 млн рублейСмотреть фотографии
21:32
Гандболистки «Динамо-Синары» начали год с победы над «Алисой» в УфеСмотреть фотографии
21:02
Мобилизованный из Волгоградской области Батыр Гурдов погиб в ДТП на СВОСмотреть фотографии
20:46
МЧС развернули мобильный комплекс из-за закрытия трасс под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:13
В Урюпинске ликвидировали аварию на водоводеСмотреть фотографии
19:55
Неуправляющая компания. Как заставить УК работать – план для жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде загорелась крыша гипермаркета «Лента»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:22
В Волжском ночью полностью сгорела ГАЗельСмотреть фотографии
17:47
Росстат: количество бедных в Волгоградской области снизилось до 184,9 тысячСмотреть фотографии
16:57
63-летний житель Волгоградской области утонул из-за своей машиныСмотреть фотографии
15:54
Участок трассы Р-228 в Волгоградской области полностью закрыли из-за туманаСмотреть фотографии
15:04
«Ротор» приступает к тренировкам под началом Парфёнова Смотреть фотографии
14:58
Две автодороги в Волгоградской области закрыли для грузовиков и автобусовСмотреть фотографии
14:26
В Волгограде на 10 рублей подорожал проезд в речных трамвайчикахСмотреть фотографии
14:16
Отдых волгоградцев в Египте срывается из-за 13-часовой задержки рейсаСмотреть фотографии
13:44
«Это фальсификация»: осужденный за дырявые сети в Котово мастер пожаловался на прокурораСмотреть фотографии
12:36
Водолазы в реке Дон ищут пропавшего жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
ЦРБ, жилые дома и детсад остались без воды в УрюпинскеСмотреть фотографии
11:27
Возбуждено дело после гибели 7 человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:17
Минобороны сообщило об ударе «Орешником» после атаки на резиденцию ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Стали известны подробности ночного пожара в кафе ВолгоградаСмотреть фотографии
09:25
Цены на бензин вырастут в Волгограде и области в 2026 годуСмотреть фотографии
08:36
Молебен против абортов пройдет 11 января в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:20
Туман сковал трассы соседнего с Волгоградской областью регионаСмотреть фотографии
07:59
Украинские БПЛА уничтожили ночью в четырех регионах РФСмотреть фотографии
07:40
Волгоградцы отличились в последней игре на «Кубке Дружбы»Смотреть фотографии
07:00
Кафе сгорело ночью 9 января на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:28
Рейс из Хургады задерживается в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
 