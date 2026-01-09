В Волгограде опровергли слухи о закрытии рок-бара «Белая Лошадь»





В Волгограде легендарный рок-бар «Белая Лошадь» покидает команда музыкантов. Сообщение об этом появилось на страничке соцсети заведения.

— Друзья, уже не секрет, что старая команда «Белой лошади» уходит. В каком виде и под каким названием заведение продолжит свою работу? Ответ на эти вопросы вы получите уже не от нас, — говорится в опечалившей многих информации.



11 января в «Белой Лошади» состоится прощальный концерт. На новость уже живо откликнулись волгоградцы, расстроенные, что бар может закрыться.



- «Белая лошадь» - это не четыре стены с баром внутри! Это атмосфера для душевного равновесия! Каждый мог найти то, что ему было нужно... Эту атмосферу создавали люди! После смены руководящего состава, глупо ждать, что «белка» останется прежней, к тому же БР не когда нельзя было назвать нормальным заведением, - пишет один из поклонников.



- То есть, «Белая лошадь» уже по-другому будет называться? Жаль, я привык к старому названию.... – горюет другой.



- Вот это новость! Год Красной Лошади, а белая закрывается? - удивляется третий.



Однако некоторые пользователи сохраняют оптимизм, заметив, что в баре постоянно меняются арендаторы, но суть его оставалась все той же все эти годы.



Между тем, основатель команды музыкантов, арендовавших «Белую Лошадь» Максим Арьков заявил корреспонденту ИА «Высота 102», что говорить о закрытии бара некорректно.

- Бар не закрывается, просто мы, наша команда, отсюда уходим. Мы здесь жили, творили четыре года. Теперь здесь будут ребята из Blues rock cafe. Они закрылись в сентябре, сейчас будут здесь работать. Мы не знаем, поменяют они название или нет. Но само заведение и его, надеюсь, направленность, сохранятся, - заверил Максим.



Он также сообщил своим поклонникам, что продолжит заниматься музыкой и, в частности, организацией музыкальных фестивалей.



Напомним, арт-пространство «Белая Лошадь» было известно тем, что на протяжении многих лет предоставляло площадку талантливым волгоградским музыкантам и приезжим коллективам в качестве свободной сцены.



Фото арт-пространство «Белая Лошадь» VK.com



