В Волгограде опровергли слухи о закрытии рок-бара «Белая Лошадь»

В Волгограде легендарный рок-бар «Белая Лошадь» покидает команда музыкантов. Сообщение об этом появилось на страничке соцсети заведения.
— Друзья, уже не секрет, что старая команда «Белой лошади» уходит. В каком виде и под каким названием заведение продолжит свою работу? Ответ на эти вопросы вы получите уже не от нас, — говорится в опечалившей многих информации.
11 января в «Белой Лошади» состоится прощальный концерт. На новость уже живо откликнулись волгоградцы, расстроенные, что бар может закрыться.
- «Белая лошадь» - это не четыре стены с баром внутри! Это атмосфера для душевного равновесия! Каждый мог найти то, что ему было нужно... Эту атмосферу создавали люди! После смены руководящего состава, глупо ждать, что «белка» останется прежней, к тому же БР не когда нельзя было назвать нормальным заведением, - пишет один из поклонников.
- То есть, «Белая лошадь» уже по-другому будет называться? Жаль, я привык к старому названию.... – горюет другой.
- Вот это новость! Год Красной Лошади, а белая закрывается? - удивляется третий.
Однако некоторые пользователи сохраняют оптимизм, заметив, что в баре постоянно меняются арендаторы, но суть его оставалась все той же все эти годы.
- Бар не закрывается, просто мы, наша команда, отсюда уходим. Мы здесь жили, творили четыре года. Теперь здесь будут ребята из Blues rock cafe. Они закрылись в сентябре, сейчас будут здесь работать. Мы не знаем, поменяют они название или нет. Но само заведение и его, надеюсь, направленность, сохранятся, - заверил Максим.
Он также сообщил своим поклонникам, что продолжит заниматься музыкой и, в частности, организацией музыкальных фестивалей.
Напомним, арт-пространство «Белая Лошадь» было известно тем, что на протяжении многих лет предоставляло площадку талантливым волгоградским музыкантам и приезжим коллективам в качестве свободной сцены.
Фото арт-пространство «Белая Лошадь» VK.com