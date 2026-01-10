Психолог Рыбкина посоветовала волгоградцам не врываться в работу с первого дня





Волгоградцам советуют обеспечить себе плавный переход к рабочим будням. Один из советов, который дала медицинский психолог Алина Рыбкина, – не врываться в работу с первого трудового дня.

– За пару дней до выхода на работу постарайтесь восстановить режим дня. Необходимо постепенно готовить организм к рабочим будням и к тому графику сна и бодрствования, в котором вы находились до праздничных дней. Важно также вернуться и к сбалансированному питанию. Полезно будет создать утренние ритуалы. Это может быть пробежка, утренняя гимнастика, чашка кофе на завтрак. Ежедневные привычные действия помогают снизить стресс от перехода из режима отдыха в режим рабочих будней. Благодаря таким ритуалам психика получает определенную стабильность: не важно, какие сложности за день могут возникнуть, – советует специалист областной больницы №1.

Психолог настоятельно советует волгоградцам не строить грандиозных планов на первый рабочий день 2026 года. В противном случае любая неприятность может вызвать упадок сил.

– Не планируйте дополнительные занятия после рабочих дней, лучше сразу вернуться домой и отдохнуть, зато запланируйте приятные события на ближайшие выходные после рабочей недели. Предвкушение удовольствия всегда сопровождается выработкой гормона радости - дофамина, который даёт нам прилив сил. А в первый рабочий день не старайтесь сразу ворваться в работу. Лучше обсудите с коллегами ваши новогодние каникулы, обменяйтесь впечатлениями и обязательно работайте по принципу 50/10, где 50-это рабочий процесс, а 10-небольшой отдых, – советует Алена Рыбкина.

По словам специалиста, окончательно волгоградцы втянутся в работу лишь через неделю после раскачки, то есть не раньше, чем 19 января.