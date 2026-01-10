Ночные гуляния соседей, грохот стройки за окном или непрекращающийся рёв магистрали — эти звуки знакомы многим жителям Волгограда. Они не просто раздражают, а превращают дом в место стресса, подрывая здоровье и лишая законного отдыха. Если ваш покой нарушен, не стоит просто сжимать кулаки в подушке. В этой инструкции — чёткий алгоритм, куда и как жаловаться, чтобы вернуть тишину в свои стены.

Тишина по закону: когда можно и нельзя шуметь в Волгограде

Первое оружие в этой борьбе — знание нормативов. Нарушением считается не только грохот, но и звук в неположенное время.

Что говорят цифры :

• С 7:00 до 23:00 уровень шума в вашей квартире не должен превышать 55 дБ (аналог — негромкий разговор).

• С 23:00 до 7:00 допустимый порог опускается до 30-45 дБ (тихий шёпот).

Эти санитарные нормы (СанПиН 1.2.3685-21) — объективный критерий, на который можно ссылаться.

Что говорят правила Волгоградской области :

Местный закон № 2463-ОД устанавливает «часы тишины», которые должен знать каждый:

• По будням : тишина обязательна с 22:00 до 07:00.

• Выходные и праздники : добавляется «тихий час» с 13:00 до 15:00, когда запрещены любые ремонтные работы.

• Абсолютный запрет : любые шумные строительные и ремонтные работы по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни.

Власти региона уже реагируют на проблему. Например, после многочисленных жалоб жителей центральных улиц было ограничено движение по улице Чуйкова в выходные дни. Вопрос ночного шума также поднимался на встрече губернатора Андрея Бочарова с руководством регионального ГУ МВД.





Доказательная база — ваш главный козырь

Прежде чем звонить во все инстанции, важно собрать железные доказательства. Словесные претензии «на словах» редко приводят к результату.

1. «Шумовой дневник» : Записывайте каждое нарушение с точной датой, временем (например, «23:15 — 01:30») и описанием характера шума.

2. Техническая фиксация : Сделайте аудио- или видеозапись, где будет слышен грохот и видно время. Замерьте уровень шума с помощью специального приложения. Помните: эти данные — хорошее подспорье, но для суда потребуется официальный документ.

3. Экспертное заключение : Самый весомый аргумент — протокол измерений от аккредитованной лаборатории. Специалисты приедут, проведут замеры по всем правилам и выдадут юридически значимый документ.

Поговорите с другими соседями. Коллективная жалоба от нескольких жильцов воспринимается органами куда серьёзнее, чем обращение одного человека.

Виноваты жильцы: соседи шумят ночью с музыкой или ремонтом

1. Дипломатия . Первый шаг — спокойный разговор. Часто люди просто не задумываются, что их слышно.

2. Вызов наряда полиции (102 или 112). Если диалог не помог и шумят соседи в запрещённое время, звоните. Прибывший наряд составит протокол об административном правонарушении — это первый официальный документ.

3. Заявление участковому . На основании протокола напишите заявление вашему участковому уполномоченному с просьбой провести профилактическую работу. При повторных случаях он сможет оформить материал для наложения штрафа за шум.

4. Иск в суд . Крайняя, но эффективная мера — требование компенсации морального вреда и запрета на действия, нарушающие ваш покой.

Если шумят бизнес или стройка (бар, магазин, стройплощадка)

Здесь на помощь приходят контролирующие органы:

1. Роспотребнадзор по Волгоградской области — главный «укротитель» шума. Подавайте жалобу на нарушение санитарных норм. По закону, ведомство обязано провести проверку с замерами и выдать предписание об устранении нарушений. За игнорирование грозит серьёзный штраф за шум в квартире и вокруг неё для юридического лица.

2. Администрация района . Жалуйтесь, если считаете, что заведение работает без разрешения или нарушает правила благоустройства.

3. Прокуратура района. Обращайтесь сюда, если Роспотребнадзор и администрация проявили бездействие. Прокуратура проведёт проверку исполнения законодательства всеми причастными службами.





Если шумит транспорт (магистраль под окном, трамвайные пути)

Бороться сложнее, но возможно. Требуйте действий от власти:

1. Коллективное обращение в Администрацию Волгограда . Требуйте разработки и установки шумозащитных экранов (если, конечно, к ним готовы).

2. Роспотребнадзор . Фиксация хронического превышения норм шума на придомовой территории — основание для предписания в адрес городских властей.

3. Прокуратура и суд — финальные инстанции, если муниципалитет игнорирует проблему. Через суд можно обязать администрацию принять меры по шумозащите.

Как составить жалобу

Безграмотное ходатайство отправят в корзину. Ваше обращение должно быть:

• Письменным и адресным (укажите полное название органа, свои ФИО и контакты).

• Конкретным . Опишите проблему без эмоций: что, где, когда и как долго происходит.

• Законным . Ссылайтесь на нарушаемые нормы: ФЗ-52 и Закон Волгоградской области № 2463-ОД.

• Требовательным . Чётко сформулируйте, что вы просите: провести проверку, устранить нарушение, привлечь к ответственности.

• Доказательным. Приложите копии всех собранных материалов (дневник, замеры, протоколы полиции).

Отправляйте заказным письмом с уведомлением или через официальную электронную приёмную на сайте ведомства.

Чего стоят нарушения: размеры штрафа за шум в Волгоградской области

Ответственность в Волгоградской области по ст. 6.4 КоАП РФ ощутима:

• Для соседа-нарушителя : предупреждение или штраф от 1 000 до 3 000 ₽. Повторный инцидент в течение года потянет на до 5 000 ₽.

• Для ответственного за стройку (должностное лицо): от 5 000 до 10 000 ₽.

• Для владельца бара или строительной фирмы : от 20 000 до 40 000 ₽, с риском приостановки деятельности на 90 суток.

Право на тишину — не пустая формальность, а ваша законная гарантия. Начинайте с диалога, подкрепляйте слова доказательствами и настойчиво стучитесь в двери контролирующих органов. Систематичность и знание законов — ваши главные союзники в борьбе за покой в собственном доме.

Фото генерировано ИИ / из архива V102.RU