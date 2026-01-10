Общество

Шумят соседи, стройка или трамваи: полная инструкция, куда жаловаться в Волгограде в 2026 году

Общество 10.01.2026 08:19
0
10.01.2026 08:19


Ночные гуляния соседей, грохот стройки за окном или непрекращающийся рёв магистрали — эти звуки знакомы многим жителям Волгограда. Они не просто раздражают, а превращают дом в место стресса, подрывая здоровье и лишая законного отдыха. Если ваш покой нарушен, не стоит просто сжимать кулаки в подушке. В этой инструкции — чёткий алгоритм, куда и как жаловаться, чтобы вернуть тишину в свои стены.

Тишина по закону: когда можно и нельзя шуметь в Волгограде

Первое оружие в этой борьбе — знание нормативов. Нарушением считается не только грохот, но и звук в неположенное время.

Что говорят цифры:

• С 7:00 до 23:00 уровень шума в вашей квартире не должен превышать 55 дБ (аналог — негромкий разговор).

• С 23:00 до 7:00 допустимый порог опускается до 30-45 дБ (тихий шёпот).

Эти санитарные нормы (СанПиН 1.2.3685-21) — объективный критерий, на который можно ссылаться.

Что говорят правила Волгоградской области:

Местный закон № 2463-ОД устанавливает «часы тишины», которые должен знать каждый:

• По будням: тишина обязательна с 22:00 до 07:00.

• Выходные и праздники: добавляется «тихий час» с 13:00 до 15:00, когда запрещены любые ремонтные работы.

• Абсолютный запрет: любые шумные строительные и ремонтные работы по воскресеньям и в нерабочие праздничные дни.

Власти региона уже реагируют на проблему. Например, после многочисленных жалоб жителей центральных улиц было ограничено движение по улице Чуйкова в выходные дни. Вопрос ночного шума также поднимался на встрече губернатора Андрея Бочарова с руководством регионального ГУ МВД.  


Доказательная база — ваш главный козырь

Прежде чем звонить во все инстанции, важно собрать железные доказательства. Словесные претензии «на словах» редко приводят к результату.

1. «Шумовой дневник»: Записывайте каждое нарушение с точной датой, временем (например, «23:15 — 01:30») и описанием характера шума.

2. Техническая фиксация: Сделайте аудио- или видеозапись, где будет слышен грохот и видно время. Замерьте уровень шума с помощью специального приложения. Помните: эти данные — хорошее подспорье, но для суда потребуется официальный документ.

3. Экспертное заключение: Самый весомый аргумент — протокол измерений от аккредитованной лаборатории. Специалисты приедут, проведут замеры по всем правилам и выдадут юридически значимый документ.

Поговорите с другими соседями. Коллективная жалоба от нескольких жильцов воспринимается органами куда серьёзнее, чем обращение одного человека.

Виноваты жильцы: соседи шумят ночью с музыкой или ремонтом

1. Дипломатия. Первый шаг — спокойный разговор. Часто люди просто не задумываются, что их слышно.

2. Вызов наряда полиции (102 или 112). Если диалог не помог и шумят соседи в запрещённое время, звоните. Прибывший наряд составит протокол об административном правонарушении — это первый официальный документ.

3. Заявление участковому. На основании протокола напишите заявление вашему участковому уполномоченному с просьбой провести профилактическую работу. При повторных случаях он сможет оформить материал для наложения штрафа за шум.

4. Иск в суд. Крайняя, но эффективная мера — требование компенсации морального вреда и запрета на действия, нарушающие ваш покой.

Если шумят бизнес или стройка (бар, магазин, стройплощадка)

Здесь на помощь приходят контролирующие органы:

1. Роспотребнадзор по Волгоградской области — главный «укротитель» шума. Подавайте жалобу на нарушение санитарных норм. По закону, ведомство обязано провести проверку с замерами и выдать предписание об устранении нарушений. За игнорирование грозит серьёзный штраф за шум в квартире и вокруг неё для юридического лица.

2. Администрация района. Жалуйтесь, если считаете, что заведение работает без разрешения или нарушает правила благоустройства.

3. Прокуратура района. Обращайтесь сюда, если Роспотребнадзор и администрация проявили бездействие. Прокуратура проведёт проверку исполнения законодательства всеми причастными службами.


Если шумит транспорт (магистраль под окном, трамвайные пути)

Бороться сложнее, но возможно. Требуйте действий от власти:

1. Коллективное обращение в Администрацию Волгограда. Требуйте разработки и установки шумозащитных экранов (если, конечно, к ним готовы).

2. Роспотребнадзор. Фиксация хронического превышения норм шума на придомовой территории — основание для предписания в адрес городских властей.

3. Прокуратура и суд — финальные инстанции, если муниципалитет игнорирует проблему. Через суд можно обязать администрацию принять меры по шумозащите.

Как составить жалобу

Безграмотное ходатайство отправят в корзину. Ваше обращение должно быть:

• Письменным и адресным (укажите полное название органа, свои ФИО и контакты).

• Конкретным. Опишите проблему без эмоций: что, где, когда и как долго происходит.

• Законным. Ссылайтесь на нарушаемые нормы: ФЗ-52 и Закон Волгоградской области № 2463-ОД.

• Требовательным. Чётко сформулируйте, что вы просите: провести проверку, устранить нарушение, привлечь к ответственности.

• Доказательным. Приложите копии всех собранных материалов (дневник, замеры, протоколы полиции).

Отправляйте заказным письмом с уведомлением или через официальную электронную приёмную на сайте ведомства.

Чего стоят нарушения: размеры штрафа за шум в Волгоградской области

Ответственность в Волгоградской области по ст. 6.4 КоАП РФ ощутима:

• Для соседа-нарушителя: предупреждение или штраф от 1 000 до 3 000 ₽. Повторный инцидент в течение года потянет на до 5 000 ₽.

• Для ответственного за стройку (должностное лицо): от 5 000 до 10 000 ₽.

• Для владельца бара или строительной фирмы: от 20 000 до 40 000 ₽, с риском приостановки деятельности на 90 суток.

Право на тишину — не пустая формальность, а ваша законная гарантия. Начинайте с диалога, подкрепляйте слова доказательствами и настойчиво стучитесь в двери контролирующих органов. Систематичность и знание законов — ваши главные союзники в борьбе за покой в собственном доме.

Фото генерировано ИИ / из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.01.2026 13:30
Общество 10.01.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 12:44
Общество 10.01.2026 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 12:10
Общество 10.01.2026 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 11:56
Общество 10.01.2026 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 11:18
Общество 10.01.2026 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 10:53
Общество 10.01.2026 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 10:27
Общество 10.01.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 10:17
Общество 10.01.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 10:06
Общество 10.01.2026 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 09:28
Общество 10.01.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 09:28
Общество 10.01.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 09:27
Общество 10.01.2026 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 09:17
Общество 10.01.2026 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 08:58
Общество 10.01.2026 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.01.2026 08:19
Общество 10.01.2026 08:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:30
Мистический Волгоград: легенды о призраках Старой Сарепты и тайны Мамаева курганаСмотреть фотографии
12:44
Снег запорошил район в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы пожаловались 10 января на массовый сбой в TelegramСмотреть фотографии
11:56
Застрявшие в Саратове пассажиры рейса из Хургады в Волгоград пожаловались на голодСмотреть фотографии
11:18
Для волгоградцев с двумя детьми появилось новое пособие в 2026 годуСмотреть фотографии
10:53
Автомобильные шины вырастут в цене для волгоградцев из-за нового экосбораСмотреть фотографии
10:27
Росавиация вновь закрыла аэропорт Волгограда 10 январяСмотреть фотографии
10:17
Волгоградцам грозят штрафы ФНС при переводах на картуСмотреть фотографии
10:06
Волгоградцам рассказали, как уточнить размер пенсииСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде аэропорт возобновил работу после четырехчасового перерываСмотреть фотографии
09:28
Под Волгоградом возобновили движение на трассе Р-228Смотреть фотографии
09:27
ПВО не сбивала дроны ВСУ в Волгоградской области ночьюСмотреть фотографии
09:17
Чиновники Урюпинска избавляются от немецкого авто за 700 тысячСмотреть фотографии
08:58
Испытание Новым годом: УК оставили волгоградцев в фекалиях и без тепла на январскиеСмотреть фотографии
08:19
Шумят соседи, стройка или трамваи: полная инструкция, куда жаловаться в Волгограде в 2026 годуСмотреть фотографии
07:56
«Аэрофлот» и «Победа» отменяют рейсы в Волгоград из МосквыСмотреть фотографии
07:39
Психолог Рыбкина посоветовала волгоградцам не врываться в работу с первого дняСмотреть фотографии
07:19
Покатимся потихонечку: какой будет погода в Волгограде в первый рабочий день годаСмотреть фотографии
06:36
Аэропорт Волгограда закрыли для гражданских судов по решению РосавиацииСмотреть фотографии
06:25
Беспилотная опасность обявлена в Волгограде и области утром 10 январяСмотреть фотографии
06:14
Падение обломков БПЛА привело к пожару на нефтебазе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:10
Циклон «Фрэнсис» задержал несколько московских авиарейсов в ВолгоградеСмотреть фотографии
22:37
В Волгограде опровергли слухи о закрытии рок-бара «Белая Лошадь»Смотреть фотографии
21:32
Семьям погибших в ДТП семерых волгоградцев работодатель выплатит по 1 млн рублейСмотреть фотографии
21:32
Гандболистки «Динамо-Синары» начали год с победы над «Алисой» в УфеСмотреть фотографии
21:02
Мобилизованный из Волгоградской области Батыр Гурдов погиб в ДТП на СВОСмотреть фотографии
20:46
МЧС развернули мобильный комплекс из-за закрытия трасс под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:13
В Урюпинске ликвидировали аварию на водоводеСмотреть фотографии
19:55
Неуправляющая компания. Как заставить УК работать – план для жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
19:13
В Волгограде загорелась крыша гипермаркета «Лента»Смотреть фотографииCмотреть видео
 