До конца новогодних каникул и в первый рабочий день нового 2026 года в Волгограде и области ожидается неприятная погода с дождями, мокрым снегом и образованием гололеда. Столбики уличных термометров при этом буду «гулять» от устойчивого минуса ночью до плюса днем.

После дождя и снега вечером 9 января в Волгограде 10 января днем существенных осадков не ожидается. Специалисты Волгоградского ЦГМС предупреждают горожан о гололедице на дорогах. Температура воздуха днем составит около 0 градусов в субботу.

В ночь на 11 января в региональной столице также не ожидают осадков. А вот днем в воскресенье снова прогнозируются дожди, переходящие в мокрый снег. Температурные колебания будут выглядеть следующим образом: от -3…-5 градусов ночью до 0 градусов днем. Гололеда на дорогах не избежать.

Первый рабочий и учебный день нового года после осадков ночью в виде дождя и снега волгоградцы встретят, по прогнозу синоптиков, на скользких тротуарах. Днем в понедельник, 12 января, ожидается от +1 до +3 градусов.