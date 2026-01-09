В Волжском ночью полностью сгорела ГАЗель





Жителей Волжского Волгоградской области напугало ночное происшествие в одном из дворов. По свидетельству очевидцев, их разбудил хлопок, после чего один из припаркованных автомобилей объяло пламенем. Происшествие случилось на улице Мира, 38. Волжане утверждают, что сгорела ГАЗель.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о происшествии поступил в 3-15 ч. 9 января.

- Горел по всей площади автомобиль. Пожарные подразделения 32 ПСЧ ликвидировали горение о 03:28 ч., - прокомментировали в ведомстве.



К счастью, пострадавших и погибших нет. А вот причина пожара пока неизвестна.



Фото ДТП и ЧП Волгоград t.me



