



Печальная весть пришла в Новоаннинский район Волгоградской области. 11 января в хуторе Саломатин состоится прощание с 34-летним Батыром Гурдовым, погибшим на СВО, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Новоаннинский сегодня.

Старший сержант Батыр Гурдов был призван на спецоперацию в октябре 2022 года. Был награжден медалями Жукова, «За спасение погибавших», «За боевые отличия», а также «Штурмовым крестом».



Его жизнь оборвалась 4 января 2026 года. Он пал в бою, выполняя боевую задачу.



- Произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие: автомобиль, в котором находился Батыр, столкнулся с другой военной машиной и все четверо, включая командира, погибли, - говорится в паблике.

У воина остались мать, отец, братья.



Фото Новоаннинский сегодня t.me



