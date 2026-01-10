Общество

ПВО не сбивала дроны ВСУ в Волгоградской области ночью

Общество 10.01.2026 09:27
0
10.01.2026 09:27


В Волгоградской области за ночь с 9 на 10 января ПВО не сбивала вражеских дронов – регион, сообщает ИА «Высота 102», не упоминается в утренней сводке Минобороны РФ. 

Всего за прошедшую ночь над регионами России было ликвидировано 59 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее число дронов сбито над акваторией Черного моря – 11, 10 – над территорией Краснодарского края, 8 – над Брянской областью, 6 – над Липецкой, по 4 – над Крымом, Адыгеей, Азовским морей и Калужской областью. Три беспилотника ВСУ ликвидировано над Московским регионом, в том числе один летевший на Москву. 

Над территорией Белгородской области военные обезвредили 2 БПЛА, по одному – над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

Напомним, утром 10 января губернатор региона Андрей Бочаров сообщил о пожаре на нефтебазе в Октябрьском районе, который возник в результате падения обломков БПЛА. 

