Циклон «Фрэнсис» задержал несколько московских авиарейсов в Волгограде





Из-за циклона «Фрэнсис», который обрушился на Москву в виде снегопада, вечером 9 января в аэропорту Волгограда были задержаны несколько самолетов столичного направления. В настоящее время большинство, хотя и с опозданием, прибыли в воздушную гавань города на Волге и, соответственно, направились затем в столицу.

Однако один самолет перенесен на 10 января. Лайнер авиакомпании «Победа» должен был прибыть из Шереметьево в 20-35 ч, но приземлится только в 00-15 ч. Примерно на час ночи запланирован и вылет борта в столицу.



Между тем, в Росавиации сообщили, что столичные аэропорты продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад в регионе.



В интенсивном режиме проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов, рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. В связи с этим возможны корректировки в расписании полетов, поясняли в организации.





