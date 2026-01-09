Происшествия

Циклон «Фрэнсис» задержал несколько московских авиарейсов в Волгограде

Происшествия 09.01.2026 23:10
09.01.2026 23:10


Из-за циклона «Фрэнсис», который обрушился на Москву в виде снегопада, вечером 9 января в аэропорту Волгограда были задержаны несколько самолетов столичного направления. В настоящее время большинство, хотя и с опозданием, прибыли в воздушную гавань города на Волге и, соответственно, направились затем в столицу.

Однако один самолет перенесен на 10 января. Лайнер  авиакомпании «Победа» должен был прибыть из Шереметьево в 20-35 ч, но приземлится только в 00-15 ч. Примерно на час ночи запланирован и вылет борта в столицу.

Между тем, в Росавиации сообщили, что столичные аэропорты продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад в регионе.

В интенсивном режиме проводится чистка перронов, мест стоянок самолетов,  рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос. В связи с этим возможны корректировки  в расписании полетов, поясняли в организации.


