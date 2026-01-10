Под Волгоградом возобновили движение на трассе Р-228





В Волгоградской области возобновлено движение транспорта на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке от границы с Саратовской областью до границы с Дубовским районом Волгоградской области. Об этом сообщили утром 10 января в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, ранее на участке трассы были введены временные ограничения в связи с густым туманом. Водителей просили отказаться от поездок автомобильным транспортом в направления Волгоград-Саратов и Саратов-Волгоград до улучшения погодных условий.