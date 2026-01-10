«Аэрофлот» и «Победа» отменяют рейсы в Волгоград из Москвы





Три авиарейса из Москвы в Волгоград отменили авиакомпании из-за ограничений в столичном Шереметьево. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на справочную волгоградского аэропорта, не состоятся два рейса «Аэрофлота» и один рейс «Победы».

Так, в частности, отменен прилет воздушного судна из Москвы, запланированный на 10.30 мск 10 января. Второй отмененный рейс – на 11.05 «Победы», третий – на 13.55 «Аэрофлота».

Обе авиакомпании уже объявили пассажирам о вынужденной корректировке полетов путем отмены ряда рейсов. Следить за информацией россиянам и гостям страны советуют на сайтах компаний, а также в социальных сетях. Доступны для пассажиров онлайн-сервисы возврата билетов.

Напомним, 10 января аэропорт Волгограда не принимает и не отправляет самолеты в связи с беспилотной опасностью.