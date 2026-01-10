Чиновники Урюпинска избавляются от немецкого авто за 700 тысяч





Мэрия Урюпинска Волгоградской области выставила на продажу микроавтобус Ford Transit 2008 года выпуска. У транспортного средства с дизельным двигателем серебристого цвета отсутствует шасси. Начальная цена продажи составляет 707 тысяч рублей. Заявки будут приниматься до 20 января.

Напомним, ранее сообщалось о продаже внедорожника Toyota Land Cruiser 120 2008 года выпуска по начальной цене в 1 830 000 рублей. Средства от реализации муниципального имущества будут направлены в городской бюджет, заявляли чиновники.



Фото администрации Урюпинска t.me

