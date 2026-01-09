МЧС развернули мобильный комплекс из-за закрытия трасс под Волгоградом





Сотрудники МЧС стали оповещать водителей-дальнобойщиков о закрытии трасс в Волгоградской области из-за сильного тумана. Сообщения отправляются в том числе с помощью радиостанций коротковолнового диапазона, работающих на доступных для дальнобойщиков частотах.

Также для информирования и оповещения водителей развернут мобильный комплекс.



Напомним, в Волгоградской области 9 января из-за густого тумана введены временные ограничения на передвижения транспорта на автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке от границы с Саратовской областью до границы с Дубовским районом. В региональной госавтоинспекции просят отказаться от поездок в направлениях Волгоград-Саратов и Саратов-Волгоград до улучшения погодных условий.







