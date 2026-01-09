В Волгограде загорелась крыша гипермаркета «Лента»











В Волгограде сегодня, 9 января, посетители гипермаркета «Лента», расположенного в Дзержинском районе, вынуждены были срочно эвакуироваться из здания торгового комплекса. По свидетельствам очевидцев, в гипермаркете вдруг погас свет, после чего люди в испуге бросились к выходу, бросив тележки с продуктами.

Когда покупатели выскочили на улицу, они увидели дым над крышей торгового объекта.



В ГУ МЧС по Волгоградской области факт происшествия подтвердили.



- Произошло короткое замыкание электропроводки на кровле с последующим горением. Ликвидировано до прибытия сотрудников МЧС, - прокомментировали в ведомстве.



