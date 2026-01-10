Беспилотная опасность обявлена в Волгограде и области утром 10 января

Режим беспилотной опасности действует на территории Волгоградской области с утра 10 января. Уведомления РСЧС поступили на мобильные устройства жителей региона около 06.00 мск. Волгоградцам рекомендуется соблюдать меры личной безопасности.

В связи с очередной атакой украинскими дронами по инфраструктуре Волгоградского региона населению рекомендуется избегать открытых территорий и держаться в стороне от оконных проемов. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру экстренных служб – 112.

По информации, озвученной губернатором Волгоградской области утром, в Октябрьском районе на нефтебазе произошло возгорание. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

– Сегодня подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области, – сообщил Андрей Бочаров. – На случай эвакуации жителей приведен в готовность ПВР в Октябрьской школе №2.