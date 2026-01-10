Общество

Аэропорт Волгограда закрыли для гражданских судов по решению Росавиации

В Волгограде аэропорт утром 10 января закрыли для гражданских судов по решению Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не отправляет на вылет самолеты в связи с действующим в регионе режимом беспилотной опасности и очередной попыткой ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру. 

На текущий момент объявленный федеральным агентством запрет на полеты не повлиял кардинально на расписание аэропорта. До сих по в Волгограде задерживается лишь один рейс из Египта и по одному из Саратова и Москвы. 

По сообщению губернатора Волгоградской области, в результате падения обломков БПЛА на нефтебазе в Волгоградской области 10 января произошло возгорание. Как заявил Андрей Бочаров, в настоящее время пожар в Октябрьском районе ликвидируют специалисты. Для населения развернут пункт временного размещения. 

