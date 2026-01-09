Жители многоквартирных домов Волгограда и области ежедневно сталкиваются с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. Только за прошлый год ТСЖ, ресурсоснабжающие и управляющие компании заплатили 43 млн штрафов за откровенно плохую работу. Больше всего вопросов к последним, ведь именно от качественной работы УК зависит ежедневный комфорт, безопасность и, что немаловажно, наши деньги. Но что делать, если УК не выполняет свои обязанности? Рассказываем, куда жаловаться волгоградцам и как правильно оформить обращение, чтобы его услышали.

В каких случаях жаловаться обязательно?

УК обязана содержать общее имущество дома в порядке: ремонтировать лифты и подъезды, убирать территорию, обеспечивать подачу коммунальных ресурсов. Поводом для жалобы служат:

1. Бездействие или халатность : сломанный лифт, который не чинят неделями, протекающая крыша, холодные батареи зимой, грязь и мусор в подъездах и на придомовой территории.

2. Финансовые нарушения : завышенные тарифы, навязанные услуги, неотправленные или неправильно составленные квитанции.

3. Игнорирование жильцов : УК не реагирует на письменные или устные обращения, не информирует о собраниях и планируемых работах.

4. Санитарные нарушения : постоянная сырость, плесень в подвале или на первых этажах, неприятные запахи из мусоропровода.

Если вы столкнулись с одной из этих проблем, не миритесь. Действуйте по алгоритму.





Шаг 1. Официальная жалоба в управляющую компанию

Прежде чем обращаться в госорганы, направьте претензию непосредственно в вашу УК. Это обязательный этап.

• Как составить : В заявлении четко опишите проблему, укажите адрес дома, свои контактные данные. Желательно собрать подписи соседей — коллективные обращения имеют больший вес.

• Какие доказательства приложить : фотографии, видео, копии квитанций, скриншоты переписки в чате или ответов с горячей линии.

• Как передать : Самый надежный способ — принести заявление в офис УК лично и получить отметку о приеме на своем экземпляре. Либо отправьте заказное письмо с описью вложений на юридический адрес компании (его можно найти на платежках или сайте).

По закону УК обязана дать письменный ответ в течение 15 рабочих дней.

Если ответа нет, он формальный или проблема не решается, переходите к следующему шагу.

Шаг 2. Обращение в контролирующие органы Волгограда и области

1. Инспекция госжилнадзора по Волгоградской области

Это главный надзорный орган за деятельностью всех УК. Сюда жалуются на любые нарушения в содержании общего имущества дома: неудовлетворительное состояние подъездов, крыш, фасадов, лифтового оборудования, придомовой территории; несоблюдение норм капитального и текущего ремонта.

• Волжский, Михайловка, Камышин, Урюпинск, Фролово — в соответствующие отделы жилищного надзора при администрациях ваших городских округов.

• Волгоград и все остальные районы области — в управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда по адресу: ул. Козловская, 39А.

2. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области

Сюда обращаются, когда нарушения касаются договорных отношений и финансов: завышение тарифов, навязывание услуг, некачественное предоставление коммунальных ресурсов.

Жалобы в электронном формате принимаются в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области через специальный онлайн-сервис. Подать заявление можно на официальном портале.





3. Прокуратура Волгоградской области

В случае бездействия или затягивания сроков проверки со стороны жилищной инспекции, следующим шагом является обращение в прокуратуру вашего района. Прокурорская проверка может быть инициирована как в отношении самой управляющей компании, так и касательно работы надзорного жилищного органа.

Ваше заявление в прокуратуру должно содержать детальное описание ситуации, аналогично предыдущим жалобам. Обязательным приложением является копия обращения, ранее направленного в Государственную жилищную инспекцию. Передать документы можно через электронную приемную на сайте прокуратуры или портал Госуслуги.

Крайняя мера: обращение в суд

Если ни одна из инстанций не помогла восстановить ваши права, можно обратиться в суд. Например, для взыскания неустойки за некачественные услуги, перерасчета платежей или расторжения договора с недобросовестной УК. В этом случае рекомендуется обратиться за помощью к юристу.

Помните, что коллективные обращения, подкрепленные фотографиями, чеками и копиями переписки, имеют максимальный вес. Жаловаться не только можно, но и нужно — это механизм, который заставляет систему работать на благо жителей. Соблюдая эти шаги, вы не только отстоите свои интересы, но и повысите качество жилищных услуг для всего дома.

Фото из архива V102.RU