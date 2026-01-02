Происшествия

В Камышине спасли провалившегося под лед 60-летнего мужчину

02.01.2026 12:58
Сегодня, 2 января, в Камышине Волгоградской области спасли мужчину, провалившегося под лед. Как рассказали в ГКУ «Служба спасения», происшествие случилось около 11 часов утра в заливе реки Волга, больше известного как Камышанка, напротив здания городской администрации.

60-летний мужчина ушел под лед в 15 метрах от берега. Барахтавшегося в воде человека заметили спасатели, которые приблизились к нему на судне на воздушной подушке «Кайман-10». Пострадавшего удалось извлечь из майны, он передан медикам.

Фото ГКУ «Служба спасения»

