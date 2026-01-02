Два желтых уровня погодной опасности ввели в Волгоградской области

В Волгоградской области сегодня, 2 января, ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра РФ, уже с 18-00 ч. на регион обрушится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Он будет бушевать почти сутки. В регионе также прогнозируют гололедно-изморозевые отложения в период с 18-00 ч. 2 января до этого же времени 3 января.
Волгоградские синоптики также предупредили о мокром снеге, который ожидается 3 января в отдельных районах. При сохранении минусовых ночных температур в регионе днем будет выше нуля. На некоторых территориях может потеплеть до +5 градусов.
Мокрый снег также прогнозируют и в Волгограде 3 и 4 января.