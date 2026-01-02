Два желтых уровня погодной опасности ввели в Волгоградской области

В Волгоградской области сегодня, 2 января, ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Гидрометцентра РФ, уже с 18-00 ч. на регион обрушится сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Он будет бушевать почти сутки. В регионе также прогнозируют гололедно-изморозевые отложения в период с 18-00 ч. 2 января до этого же времени 3 января.