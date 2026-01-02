Музей «Сталинградская битва» возобновил работу 2 января

Сегодня, 2 января, музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде открылся для посетителей после короткого перерыва, связанного с праздниками. Напомним, 31 декабря и 1 января музей не работал. Со 2 по 6 января и с 8 по11 января 2026 года музей-панорама «Сталинградская битва», мемориально-исторический музей будут функционировать с 10.00 до 18.00 ч.