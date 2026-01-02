Общество

Первую сильную магнитную бурю в 2026 году могут ощутить волгоградцы

Общество 02.01.2026 07:14
02.01.2026 07:14


Первую в 2026 году  ощутимую магнитную бурю пообещали ученые в ночь со 2 на 3 января. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, она станет следствием сильной вспышки на солнце, которая случилась за несколько часов до Нового года.  Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше. Дискомфорт могут ощутить метеозависимые волгоградцы.

В ближайшие дни геомагнитная обстановка будет нестабильной. Однако в целом первая половина января обещает быть относительно спокойной.




