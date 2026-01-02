Первую сильную магнитную бурю в 2026 году могут ощутить волгоградцы

Первую в 2026 году ощутимую магнитную бурю пообещали ученые в ночь со 2 на 3 января. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, она станет следствием сильной вспышки на солнце, которая случилась за несколько часов до Нового года. Уровень бури прогнозируется до G2 (среднее событие). Около 30% составляет вероятность сильной бури от G3 и выше. Дискомфорт могут ощутить метеозависимые волгоградцы.