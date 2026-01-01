Санавиация эвакуировала в Волгоград первых в 2026 году пациентов

1 января вертолеты санитарной авиации уже совершили вылеты в районы области, и эвакуировали в Волгоград первых пациентов – ребенка и взрослого.

Как сообщили в облздраве, для оказания экстренной помощи в больницу №25 доставили из Камышина ребенка с термическим ожогом. Еще одного пациента - мужчину 42 лет – эвакуировали из Старополтавского района в Волгоградский кардиоцентр с острым инфарктом миокарда. Им оказывают всю необходимую помощь.

В 2025 году санитарная авиация доставила в ведущие клиники региона 378 пациентов, в числе которых 66 детей. Такая работа проводится по федеральному проекту «Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи».

Вертолетом в областной центр чаще всего доставляют пациентов с острым коронарным синдромом, нарушениями мозгового кровообращения, а также больных, которые нуждаются в срочной госпитализации, а также пострадавших в ДТП и пожарах.





