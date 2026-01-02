Общество

Малоимущие волгоградцы с двумя детьми получат 25 тысяч с вычета НДФЛ

Общество 02.01.2026 06:39
02.01.2026 06:39


Волгоградцы, как и другие россияне, смогут получить в 2026 году семейную выплату. Порядок возврата части НДФЛ для малоимущих семей, имеющих двое и более детей, начал действовать с 1 января. На налоговый вычет могут рассчитывать семьи, где воспитывается двое детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок является студентом вуза. Родители должны иметь официальную работу, а семья должна быть признана малоимущей. Кроме того, имущество семьи не должно превышать определённого уровня – его оценят индивидуально.

Волгоградцы смогут компенсировать  разницу между стандартной ставкой налогообложения в размере 13%, установленной законодательством, и пониженным коэффициентом в 6%. Выплата составит 7% от общего объема выплаченного подоходного налога. По конечным подсчетам жители региона смогут получить примерно 25 тысяч рублей.

