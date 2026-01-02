Новый размер маткапитала и детских пособий назвали волгоградцам





В 2026 году в России будут увеличены ряд пособий, а также материнский капитал. В волгоградском отделении Соцфонда РФ напомнили, на что могут рассчитывать семьи с детьми.

В частности, работающие родители с двумя и более детьми с 1 июня смогут обратиться за ежегодной семейной выплатой. Семьи могут получить налоговый вычет с НДФЛ, который составит около 25 тысяч рублей.



Мамы пяти и более детей смогут рассчитывать на повышение пенсий. В стаж включат периоды ухода за всеми детьми без ограничений.



Также будут проиндексированы маткапитал и его остаток на уровень официальной инфляции по итогам 2025 года — на 6,8%. Размер выплат составит 737 205 руб. — на первого ребенка; 974 189 руб. — на второго и последующих детей (если не получали на первого); 236 984 руб. — на второго ребенка, если получали на первого.



Повышение коснется и пособий. Единое пособие на детей составит в среднем по России от 9,2 тыс. до 18,4 тыс. руб. в месяц; единое пособие для беременных - от 10,3 тыс. до 20,6 тыс. руб. Максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет вырастет до 83 021,18 рублей, а максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 955 836 руб.





