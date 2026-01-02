Кофе с хлебом стали лидерами по подорожанию в Волгоградской области





В Волгоградской области названы продукты, товары и услуги, которые подорожали больше всего в ноябре 2025 года. Соответствующие данные опубликовало волгоградской отделение Банка РФ.

Так, список продуктов, цены на которые выросли заметнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возглавили хлеб и хлебобулочные изделия. Рост составил 13,54%. На втором месте оказались кофе, чай и какао, которые подорожали на 13,49%.Сыр по итогам ноября стал стоить больше на 12,39%, рыба – на 11, 38%, мясопродукты – на 9,37%. Также стали стоить дороже на 12,3% обеды в кафе и столовых.А вот яйца подешевели на 26,15%. Эксперты также заявили о снижении стоимости овощей, включая картофель, на 6,17%.В сфере непродовольственных товаров заметнее всего выросло в цене моторное топливо – на 10,29%, а медтовары подорожали на 8,82%. В то же время замечено падение цен на персональные компьютеры – на 12,16% и меховые изделия – на 7,68%.Самый резкий рост в сфере услуг произошел в сфере культуры. Подорожание расценок на услуги организаций культуры составило 17,82%. На втором месте по росту цен оказались транспортные услуги – подорожание составило 13,55%. Тарифы на ЖКХ увеличились на 12,83%. А вот телекоммуникационные услуги оказались единственными, где по состоянию на ноябрь 2025 года было зафиксировано мизерное снижение – на 0,68%. Однако уже известно, что с начала года в Волгоградской области расценки на мобильную связь и интернет выросли.