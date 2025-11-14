Общество

На трассе «Волгоград-Средняя Ахтуба» изменят схему движения

14.11.2025 21:09
Корректировки коснутся схемы движения на развязке у 3-го пускового комплекса моста на трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба». По информации комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, новая схема исключит встречное движение на въезде на 3-й Пусковой комплекс у поселка Третий Решающий при направлении из Волгограда в сторону Волжского: транспортные потоки теперь будут разделены.

Дорожные службы проведут необходимые подготовительные работы с 1 по 8 декабря — для удобства водителей установят информационные щиты, соответствующие дорожные знаки, нанесут разметку.


Новая схема движения будет организована в связи с участившимися дорожно-транспортными происшествиями на развязке у поселка Третий Решающий при повороте на Лебяжью Поляну — такие данные представила Госавтоинспекция Среднеахтубинского района.  

В результате было принято решение об изменении направления главной дороги при движении из Волжского в Волгоград, а также организации одностороннего движения по направлению в город-спутник. О времени введения скорректированной схемы будет сообщено дополнительно.

