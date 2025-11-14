Общество

«Мечтал стать офицером»: погибшего на СВО подводника Арслона Маманазарова похоронят в Волгоградской области

Общество 14.11.2025 21:31
Завтра, 15 ноября, в Еланском районе Волгоградской области простятся с Арслоном Маманазаровым, мичманом-подводником. Арслону было 32 года. Молодой мужчина хотел  стать офицером и даже подал документы в севастопольское училище, но так и не исполнил свою мечту. 

Как рассказала ИА «Высота 102» мама Арслона Наталья Алексеевна Галега, он родился в Узбекистане 8 сентября 1993 года. Семья перебралась в Россию, когда ему было 6 лет, и обосновалась в селе Волково. Арслон закончил школу в селе Дубовое, отслужил срочную в Абхазии, затем поступил в Саратовскую юридическую академию, которую успешно закончил. 


После получения высшего образования молодой человек заключил контракт с Министерством обороны и уехал служить в Мурманскую область – стал подводником. За время службы заочно окончил еще Жирновский нефтяной техникум, так как его служба предусматривала обязательную техническую специальность. Мичман неоднократно ходил в автономки и хотел стать офицером. Но не успел. 

По словам родственников, в сентябре после двухнедельного обучения в Севастополе его призвали в зону СВО. Арслон попал под Авдеевку. 23 октября он с товарищами ушел на задание. А 28 октября Арслон погиб. 

Роман Удалов хорошо знал Арслона. 

- Спортсмен, неоднократно был призером на соревнованиях Северного флота по рукопашному бою. Планировал закончить Черноморское высшее военно-морское училище Нахимова и стать офицером. Легко делал шаг вперед навстречу угрозе, защищая слабого за своей спиной.  В его 32 года он был настоящим мужиком! – написал его товарищ.

Арслон был надежной  опорой и для своей семьи – мамы и сестры. Наталья Алексеевна рассказала, что ее сын не успел жениться – не хватило времени встретить свою единственную, ведь свою жизнь он посвятил военной службе.  Но в памяти всех, кто его знал, он навсегда останется улыбчивым, сильным, добрым и справедливым человеком, который отдал свою жизнь за Родину. 

Простятся с Арслоном в селе Волково, где он провел свое детство, и где живут его родные. 

Фото Еланский водитель ДТП и ЧП t.me


