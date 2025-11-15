Беспилотная опасность сохраняется в Волгоградской области

В Волгоградской области 15 ноября сохраняется режим беспилотной опасности. Предупреждение, как сообщает V102.RU, поступило на мобильные телефоны жителей региона около 22:50 мск 14 ноября от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Беспилотная угроза еще действует.

Местным жителям рекомендуют избегать открытых участков на улице и не подходить к окнам в домах и квартирах.

Несмотря на предупреждение, аэропорт Волгограда этой ночью не закрывался. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова.